Kartepe'de bir kişi darbedilerek öldürüldü, 3 kişi hakkında karar verildi - Son Dakika
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Kartepe'de bir kişi darbedilerek öldürüldü, 3 kişi hakkında karar verildi

Kartepe\'de bir kişi darbedilerek öldürüldü, 3 kişi hakkında karar verildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, annesine mesaj atarak rahatsız ettiğini öne sürdüğü Mehmet Orhan'ı darbederek öldüren K.B. 11 yıl hapis cezası alırken, olay sırasında yanında olan Asrın S. 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer arkadaşı Melih M. ise beraat etti.

10.07.2024 11:39
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce annesine mesaj atarak rahatsız ettiğini öne sürdüğü Mehmet Orhan'ı (61), gittiği evinde darbederek ölümüne neden olan K.B.(18), olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için indirimle 11 yıl 1 ay 10 gün hapis, olay sırasında yanında olan arkadaşı Asrın S. (24) ise 26 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı, diğer arkadaşı Melih M.(23) de beraat etti.

Olay, 3 Aralık 2022'de Kartepe ilçesi Ataşehir Mahallesi'nde Mehmet Orhan'ın oturduğu evde meydana geldi. İddiaya göre, K.B.i, annesi N.B.'yi mesaj atarak rahatsız etmekle suçladığı Mehmet Orhan'ın evine arkadaşları Asrın S. ve Melih M. ile gitti. Mehmet Orhan'ı darbeden 3 arkadaş evden kaçtı. Orhan, kaldırıldığı hastanede olaydan 34 gün sonra hayatını kaybetti.

İDDİANAME

Olayla ilgili savcı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Orhan'ın ölümüyle ilgili adli tıp tarafından düzenlenen rapor yer aldı. Raporda ölümün genel beden travmasına bağlı yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları neticesinde meydana gelmiş olduğu belirtildi. Şüphelilerden K.B.'nin doktor raporunda sağ el bileğinde şişlik ve hassasiyet olduğu ifadeleri yer alırken, diğer şüphelilerde ise bulguya rastlanılmadığı iddianamede belirtildi. Yine olay yerinde yapılan incelemede 2 adet bıçak ele geçirildiği, bıçaklar üzerinde yapılan incelemede parmak izine rastlanmadığı da iddianamede kaydedildi. Savcı, iddianamede şüpheliler hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. 3 kişinin birlikte gece vakti Mehmet Orhan'ın evine gitmesi şeklinde gerçekleşen eylemde ilk haksız hareketin, şüpheliler tarafından yapıldığını, aracın tekerleklerine muhtemelen bıçakla zarar veren şüphelilerin de elinde bıçak olduğunun anlaşıldığını belirten savcı, olay yerinden birde fazla bıçak ele geçirildiği dikkate alındığında yine şüphelilerin yanlarında en az bir bıçak bulundurduklarının anlaşıldığı, maktulün elinde bulunan bıçağı kullandığına dair bir iddia bulunmadığı ve ilk anda zaten elinden düşürdüğü ancak öldürmeye yönelik eylemlerin bu andan itibaren gerçekleştiğini belirtti. Savcı, şüpheliler hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

1 KİŞİ BERAAT ETTİ, 2 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık Melih M.'nin atılı suçlamalarla ilgili delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Asrın S. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 'Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri' nedeniyle indirim uygulayarak 25 yıl hapis, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuklu sanık K.B. hakkında mahkeme, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle ayrıca indirim de uygulayarak 'Kasten öldürme' suçundan 10 yıl hapis, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 1 ay ve 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Mehmet Orhan, Kocaeli, Kartepe, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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