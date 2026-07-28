Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Kaş\'ta Orman Yangını Kontrol Altında
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Kalkan Üzümlü Mahallesi'ndeki yangında müdahale yoğun, ekiplere destek artırıldı.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun şekilde çalışan ekipler, yangının enerjisini düşürdü. Alevlere karşı mücadelede ekip sayısı da artırıldı. 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 personelle yerleşim yerlerinin uzağındaki yangının kontrol altına alınması için müdahaleye devam edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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