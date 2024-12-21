Kask Takan Motosikletçilere Yakıt İndirimi - Son Dakika
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Kask Takan Motosikletçilere Yakıt İndirimi

Kask Takan Motosikletçilere Yakıt İndirimi

Gaziantep İslahiye'de kask takan motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirimli yakıt verilecek.

21.12.2024 12:16
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaymakamlık, kask takan motosiklet sürücülerinin yüzde 5 indirimli yakıt almaları için akaryakıt istasyonlarıyla protokol imzaladı.

Motosiklet kazalarında yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçmek için kask takan motosiklet sürücülerinin indirimli yakıt almaları amacıyla İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında ilçedeki 9 akaryakıt işletmesi sahibi bir araya geldi.

Yapılan protokolle, 1 Ocak'tan itibaren 3 ay boyunca kaskları takılı şekilde yakıt almaya gelen motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirim uygulanacak.

Protokol töreninde konuşan Kaymakam Soylu, İslahiye'de 2024'te meydana gelen 165 motosiklet kazasında 9 sürücünün hayatını kaybettiğine, 200'e yakın kişinin yaralandığına dikkati çekti.

Hem bölge hem de Türkiye için örnek olacak projeye imza attıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Kazalardaki ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmenin en temel kuralı, bu kaskları takmak. Bizler de güvenlik güçleri kanallarıyla her türlü tedbirleri alıyoruz. Hem de çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren 3 ay süreyle kaskını takarak akaryakıt istasyonuna gelen hemşehrilerimiz, yüzde 5'lik indirimden faydalanacaklar ve bu indirimden çok kısa süre sonra da kask alacak para çıkar diye düşünüyorum. Projeye destek olan akaryakıt istasyonu sahiplerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kask Takan Motosikletçilere Yakıt İndirimi - Son Dakika

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