Katar Başbakanı UNRWA\'ya sağlanan fonların durdurulmasının felakete yol açacağını uyardı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonların durdurulmasının yol açacağı "felaket" konusunda uyardı.
Katar Dışişleri Bakanlığından, Al Sani ve (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Başbakan Al Sani, UNRWA'nın İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da milyonlarca kişiye yardım etme noktasında üstlendiği önemli role dikkati çekti.
UNRWA'ya yönelik finansmanının durdurulmasının yol açacağı "felaket ve yansımaları" konusunda uyarıda bulunan Al Sani, "köklü değer ve geleneklere sahip BM kuruluşu UNRWA ile bazı çalışanlarını etkileyen ve hakkında soruşturma açılan iddialar arasında ayrım yapılması" çağrısında bulundu.
Al Sani ile Guterres, görüşmede, Katar ile BM arasındaki işbirliği ilişkileri ile başta Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin toprakları olmak üzere Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.
Katar Başbakanı ve BM Genel Sekreteri, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı "Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımların sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması yollarını" değerlendirdi.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
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