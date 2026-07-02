Katar'dan ABD-Iran Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika
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Katar'dan ABD-Iran Görüşmelerinde İlerleme

02.07.2026 10:40
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Katar, ABD ve İran görüşmelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve yeni müzakerelerin planlandığını duyurdu.

(ANKARA) - Katar, ABD ile İran arasında Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Taraflar, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin ardından yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varırken; Hürmüz Boğazı ve Lübnan başlıkları müzakerelerdeki temel anlaşmazlık konuları olmayı sürdürüyor.

ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığı bildirildi. Tarafların, 28 Şubat'taki ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney'in cenaze töreninin ardından müzakereleri sürdürme konusunda anlaştığı açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El-Ensari,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların Doha'da ABD ve İran heyetleriyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

El-Ensari, İsviçre'deki Lucerne Gölü Zirvesi'nde elde edilen sonuçlar temel alınarak İslamabad Mutabakat Muhtırası kapsamındaki başlıklarda olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Bir sonraki görüşmenin, İran'ın eski dini liderinin cenaze töreninin ardından en kısa sürede yapılmasının planlandığını kaydetti.

ABD heyetinde Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner yer alırken, İran tarafını başmüzakereci Kazım Garibabadi temsil etti. Taraflar, kalıcı bir anlaşmanın önünü açacak teknik ayrıntılar üzerinde çalışmayı sürdürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE LÜBNAN BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

Müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile Lübnan'daki güvenlik durumu en önemli anlaşmazlık konuları arasında yer aldı.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin rotalarının kendi denetiminde belirlenmesini ve ilerleyen dönemde geçiş ücreti uygulanmasını isterken, ABD ve Körfez ülkeleri bu öneriye karşı çıkıyor.

İran devlet televizyonu da dün, Tahran'ın onaylamadığı bir rotayı kullanan yabancı bir konteyner gemisinin Hürmüz Boğazı'nda karaya oturduğunu duyurdu. İranlı yetkililer, gemilerin boğazdan geçerken Devrim Muhafızları'nın talimatlarına uyması gerektiğini yineledi.

Lübnan konusunda ise İran, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların tamamen sona ermesini ve İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini talep ederken, İsrail bölgedeki askeri varlığını sürdürmek istediğini savunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ NORMALE DÖNÜYOR

Hürmüz Boğazı'nda hafta sonundaki saldırıların ardından azalan gemi trafiğinin yeniden normale dönmeye başladığı bildirildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Tayland bayraklı veya Taylandlı şirketlere ait 11 gemiden 10'unun güvenli şekilde Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldığını açıkladı.

Güney Koreli yetkililer de bölgede bulunan 26 Güney Kore gemisinden yalnızca ikisinin boğazda kaldığını duyurdu.

KATAR VE PAKİSTAN ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Katar hükümeti, ABD heyetinin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve nükleer dosyanın ele alındığını belirterek, "Şimdi bunları konuşmaya başlayacağız." dedi.

İran devlet medyasına göre ise Garibabadi, ABD heyetiyle doğrudan temas kurulmadığını, arabulucular aracılığıyla yapılan görüşmelerde Lübnan ve İran'ın dondurulan varlıklarının bir bölümünün iadesinin ele alındığını söyledi.

ABD DONANMASI KAYIP HELİKOPTER PERSONELİNİ ARIYOR

Öte yandan ABD Donanması, Umman Denizi'ne acil iniş yapan bir MH-60S Sea Hawk helikopterindeki dört kişilik mürettebattan bir personelin kaybolduğunu açıkladı.

ABD Beşinci Filosu, olayın düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını belirtirken, üç personelin kurtarıldığını, kayıp personel için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Helikopterin, İran açıklarında görev yapan USS George H.W. Bush uçak gemisinde konuşlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Katar'dan ABD-Iran Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika

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