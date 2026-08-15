Katar, İranlı pilotların alıkonulduğu iddialarını reddetti.

"ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran Genelkurmay Başkanlığının, ABD ve İsrail'le savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından alıkonulduğuna ilişkin açıklamasını yalanladı.

Ensari, "İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyor, özellikle bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişim ve çabaların sürdüğü bu dönemde, yanıltıcı nitelikteki bu açıklamaların yapılmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu uçakların Katar hava sahasını ihlal etmesinin ardından pilotlarla iletişim kurulduğunu ve hedef alınan güzergahın teyit edildiğini belirten Ensari, iletişim kurulmasına rağmen yanıt alınamaması üzerine uluslararası hukuk ve angajman kuralları çerçevesinde Katar topraklarını savunmak için gerekli tedbirlerin alındığını aktardı.

Macid el-Ensari

"İRAN TARAFI DAVETİMİZE YANIT VERMEDİ"

Ensari, olay sırasında kamuoyunun resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Bu kapsamda, küresel ölçekte yetkinlik ve deneyime sahip Katar arama kurtarma ekiplerinin, pilotlara ait naaş kalıntılarının bulunması amacıyla görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini belirtmek isteriz. Katar, uluslararası insancıl hukukun ilgili hükümleri doğrultusunda bulunan pilotlardan birinin naaşının teslim alınması konusunda İran tarafıyla iletişime geçerek koordinasyon sağlamıştır. Ayrıca, geçen nisan ayında İran tarafına, arama kurtarma çalışmalarının ayrıntılarını yerinde incelemek üzere bir ekip göndermesi için davette bulunulmuş, ancak İran tarafı bu davete şu ana kadar yanıt vermemiştir."

NE OLDU?

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağında bulunan İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu.

İran, daha önce Katar'daki ABD'ye ait El Udeyd üssüne karşı o dönemde düzenlenen saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyurmuş ve hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının İran'a iade edilmesinin ardından defnedildiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu bildirmişti.

Katar ise 2 Mart’ta yaptığı açıklamada İran tarafından gönderilen ve hava sahasını ihlal eden iki Su-24 tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.