Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

29.10.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Halid bin Velid Kışlasındaki törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kürşad Cihan Erce, Türkiye'nin Doha Askeri Ataşesi Albay Ali Çetin, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kurmay Başkanı Halid Muhammed Al Tamimi ile askerler katıldı.

Şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 101. Yıl Cumhuriyet Bayramı mesajları okundu.

Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan video gösterimi izlendi.

Büyükelçi Göksu, törende yaptığı konuşmada, "Pek çok millete ilham kaynağı olan kararlı bir mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimiz, yurtta barış dünyada barış ilkesini sürdürmeye devam ediyor. Bizler bu misyonun evlatları olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz." dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik düzenlenen hain terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini belirten Göksu, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı

Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında 19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanında işbirliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı. Anlaşma doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da konuşlanırken iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

???????Ekim 2015'te Tarık bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığının Aralık 2017'den itibaren Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başladı.

Son olarak, 14 Aralık 2019'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, iki ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katıldığı törenle açıldı ve karargaha "Halid bin Velid Kışlası" adı verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Etkinlikler, Güvenlik, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.