Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sinirime yenik düştüm - Son Dakika
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Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sinirime yenik düştüm

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Antalya'da yaşanan bir kavga sonucu çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın komaya girmesi ve ardından ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz, ifadesinde özür dilemek amacıyla Yıldırıcı ile görüştüğünü ancak anlık öfkeyle yumruk attığını söyledi. Şensöz, yaşanan olaydan pişman olduğunu belirtti.

21.10.2024 11:36
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Antalya'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) tek yumrukla komaya sokup, ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün (31), ifadesi ortaya çıktı. Şensöz, ifadesinde, "Bahse konu olan eşimle ilgili fotoğrafları Antalya'da değil, Bodrum ve çevresinde çekip paylaşmıştım. Fotoğrafları izinsiz paylaştıkları için kavga ettik. Konuşmak için de Yunus Yıldırıcı'yı depoya çağırdım ve sonrasında olaylar gelişti. Gelir gelmez sinirimle yumruk attım" dedi.

Spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babaları Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor. Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yıldırıcı'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.

YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ

Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür diledi. Kıvanç Şensöz, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek için 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı, özür dilemek için Şensöz'ün yanına gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'yı defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 7 gün tedavi gören Eşref Yunus Yıldırıcı'nın, beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ancak organların alınması halinde otopsi yapılamayacağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçildi. Yıldırıcı, 18 Ekim'de sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yıldırıcı'nın cenazesi, Altınova Düden Mezarlığı'na defnedildi.

'BİR ANLIK ÖFKE VE SİNİRİME YENİK DÜŞTÜM'

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün, polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı. Şensöz, ifadesinde, "Boksör ya da bodyguard değilim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Kimseye küfür ve hakaretlerde bulunmadım. Olay günü sadece bir anlık öfke ve sinirime yenik düşerek yumruk attım. Kavga sonrası tekrar barışırız diye düşünmüştüm. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım. Bahse konu olan eşimle ilgili fotoğrafları Antalya'da değil, Bodrum ve çevresinde çekip paylaşmıştım. Fotoğrafları izinsiz paylaştıkları için kavga ettik. Kavga ve tartışma sebebimiz de zaten buydu. Konuşmak için de Yunus Yıldırıcı'yı depoya çağırdım ve sonrasında olaylar gelişti. Bana paylaşılan fotoğrafla ilgili 'Nereye şikayet edebilirsin' dediler. Ben de duruma iyice sinirlendim. Sonrasında kendisini konuşmak için oraya çağırdım. Gelir gelmez sinirimle yumruk attım. Pişmanım" dedi.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sinirime yenik düştüm
Kaynak: DHA

3-sayfa, Antalya, Şiddet, Güncel, Yaşam, Kavga, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sinirime yenik düştüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Caner Genç:
    yok öyle bi dünya içerde çürü 253 3 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir:
    Bu dünyanı da, ahiretini de yaktın.. Değer mi 197 4 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Bir anlık öfke ne lere sebeb oluyo yazık 2hayatta bitti 158 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    müslüm babanın dediği gibi..son pişmanlık neye yarar herşeyin bedeli var 131 2 Yanıtla
  • Turk:
    içeride birazcık düşün artık biraz mı çok az mı onu içeride düşünerek çözersin. 128 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu adama iyi niyet ,iyi hal ,tahrik indirimi yaparsanız.Ben sizin adaletinizden zaten şüpheliyim daha da şüphe ile bakarım... 102 4 Yanıtla
  • H celik:
    Son pişmanlık neye yarar, herşeyin bi bedeli var, olmadı yar...demiş rahmetli müslüm gürses 80 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    öfkeyle kalkan zarar ile.oturur. son pişmanlık fayda vermez,cezanı çekeceksin artık 69 0 Yanıtla
  • ayhan erbek:
    asın şimdi kısasa kısas yaşasın Allah ın tek kanunu olan şatal kaideleri 47 6 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Tek yumrukla tekmelemenin cezası farklı 48 0 Yanıtla
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