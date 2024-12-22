Bursa\'nın Kayakçılarından Simülatörle Hazırlık

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BURSA Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Orman spor'un, 12-14 yaş aralığındaki 8 sporcusu, Uludağ'a yeterince kar yağmadığı için ocak ayının ilk haftasında yapılacak il birinciliği yarışmalarına, oteller bölgesinde bulunan müdürlüğe ait tesisin salonunda kayak simülatörü ile hazırlanıyor. Sporcuların, simülasyonda yaptıkları hareketlerin, karşılarında bulunan ekrana yansıdığını söyleyen kayak hocası Onurcan Buğday, "Hedefimiz simülatörle 4 mevsim sporcularımızı kayak sporuna hazırlamak. Bu sistem ile kendilerini yarışmalara hazırlıyoruz" dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ Kayak Merkezi'ndeki tesislerinde 7-18 yaş arasındaki sporcu adaylarına kayak eğitimi veriliyor. Sadece kış aylarında değil, 4 mevsim eğitimi alan sporcular, simülasyondan da yararlanıyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Uludağ'da beklenen kar yağışı gecikince de bu simülatör devreye giriyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bursa Ormanspor'un 12-14 yaş aralığındaki 8 sporcusu, Uludağ'a yeterince kar yağmadığı için ocak ayının ilk haftasında yapılacak il birinciliği yarışmalarına, oteller bölgesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tesisin salonunda, bindikleri kayak simülatörü ile hazırlanıyor.

'ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA EĞİTİM VERİYORUZ'

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Ormanspor Kulübü Başkanı Ali Yapmış, 1986 yılında kurulan kulübün kuruluş amacının, başta Bursa olmak üzere, çevre illerde kayak sporcusu yetiştirmek olduğunu belirtti. Yapmış, "Personel çocukları başta olmak üzere, kayak yapmak isteyen tüm çocuklara temel eğitimler veriyoruz. Şehit ve gazi çocuklarına da eğitimler veriyoruz. 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bir proje sunduk. Bu proje kapsamında, kayak ve snowboard simülatörü kullanmaya başladık. Amacımız her mevsim kayak sporcusu yetiştirmekti. Amacımız kayak sporunu geliştirmek, çocuklarımıza temel eğitim vermek. Öğrenmek isteyen gençlerimizi buraya bekliyoruz. Çok fazla çocuğa eğitim verdik. Spor kulübü olarak iller arası yarışlara da katılıyoruz" diye konuştu.

'SİMÜLATÖR KULLANARAK BU SPORU 4 MEVSİME YAYMAYI PLANLADIK'

Kulüp antrenörü Onur Can Buğday da 4 yaşından beri kayak sporu yaptığını söyleyerek, "Kayak sporu bir kış sporu. Bu sebeple, bu zamana kadar daha çok kış aylarında aktif olacak şekilde eğitimlerimizi devam ettiriyorduk. Bu geldiğimiz aşamada da kayak sporunun teknoloji ile beraber handikabını ortadan kaldırarak, kayak simülatörünü kullanarak, eğitimlerimizi bütün seneye, 4 mevsime yaymak için böyle bir projeye başladık" ifadelerini kullandı.

'KAYAK, ÇOK EMEK VE ÖZVERİ İSTEYEN BİR SPOR'

Öğrencilerin yaş aralığının 7 ile 18 arasında değiştiğini belirten Buğday, "Burada öncelikle kendi kurum personelimizin çocukları başlıyor. Çok emek ve özveri isteyen bir spor bu aynı zamanda. Arka planında, bütün seneye yayılan bir eğitim gerektiren bir spor. Bu sebeple, gönüllü olan çocuklarımız olduğu zaman, onları milli sporcu seviyesine ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Milli sporcu seviyesine ulaşan arkadaşlarımız çok oldu. O seviyeden sonra milli spor hayatına devam etmek isteyenler oldu, profesyonel hayatlarına başka alanlarda devam etmek isteyenler oldu" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, SPORCULARIMIZI 4 MEVSİM KAYAK SPORUNA HAZIRLAMAK'

Uludağ'da antrenman yapmak için yeterli kar olmadığını, bu nedenle simülatörle, sporcuları yarışlara hazırladıklarını belirten Onur Can Buğday, "Hedefimiz simülatörle 4 mevsim sporcularımızı kayak sporuna hazırlamak. Sporcular, hafta sonları Uludağ'a gelip kullandıkları simülatörle Alp disiplini slalom çalışması yapıyor. Yanlış hareketlerinde kendilerini uyarıyoruz. Bu sistem ile kendilerini yarışmalara hazırlıyoruz. Simülatörümüz, kayan Alp disiplini branşında olan bir simülatör. Kendisinin databasesinde dünyadaki çeşitli pistler var. Biz bu pistlerde öğrencinin seviyesine göre temel eğitimden profesyonel seviyeye kadar eğitimleri kar ve dış ortamlardan bağımsız olarak en doğru bir şekilde verebiliyoruz. Kayak simülatörümüz bu anlamda Bursa'daki spor kulüpleri arasında tek olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerimizin, sporcu adaylarımızın, mevsime ve kar şartlarına bağlı kalmaksızın kondisyonlarını bütün sene boyunca en üst seviyede tutabiliyoruz" dedi.

Haber: Denizhan TECİK - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,