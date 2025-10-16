14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

16.10.2025 17:39
Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan Muharrem Kılınç'ın, kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, yer altı görüntüleme cihazıyla yaptığı aramalarda Kılınç'a ait kemikleri buldu. Cani kardeş, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Muharrem Kılınç'ın (50), kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

14 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI

Ancak tüm aramalarda Muharrem Kılınç'ın izine rastlanmadı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu. Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan Muharrem Kılınç'ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARANDI

Muharrem Kılınç'ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalar sonucunda, kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından Kılınç'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli Ali Kılınç ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
