Kayıp Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Denizli'de mantar toplarken kaybolan 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir'in cesedi 5 gün sonra bulundu.

05.05.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mantar toplamak için çıktığı dağlık bölgede kaybolan Mevlüt Kandemir'in (70) 5 gün sonra cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düşerek öldüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alındı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti, ancak geri dönmedi. Yakınları Kandemir'e ulaşamayınca yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri de destek verdi.

Mevlüt Kandemir'in dün saat 16.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düştüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alınarak kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Güncel, Otopsi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:21:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.