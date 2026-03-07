Kayseri'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Kayseri'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri\'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
07.03.2026 02:09
Kayseri'de iki aile arasında çıkan kavgada Ferdi B. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ferdi B. öldü, Boran B. ve Ejder K. ise yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi 3023 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı bir evde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi B., Boran B. ve Ejder K., kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ferdi B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri, araçlarıyla olay yerinden kaçan Hüseyin K. ve Veli K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Olaylar, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Kayseri'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
