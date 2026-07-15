Kayseri\'de Alkol Testini Reddeden Sürücü Kaçtı

KAYSERİ'de refüje çıkan cipin sürücüsü O.K., kaza sırasında aracı başkasının kullandığını söyledi. Kamera görüntülerinden cipi kendisinin kullandığı tespit edilen O.K., bu kez alkolmetreyi üflemeyi reddedip kaçtı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadirhas Bulvarı'nda meydana geldi. 35 ADF 479 plakalı cip, sürücüsü O.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

O.K.'nin, kazadan sonra aradığı arkadaşı bölgeye gelip, polislere aracı kendisinin kullandığını söyledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cipi O.K.'nin kullandığı tespit etti. Bu kez de alkolmetreye üflemeyi reddeden O.K. kaçtı. Polis, O.K.'ye 'Alkol testini reddetmek' suçundan 150 bin TL ceza uygulayıp, ehliyetine 5 yıl el koydu. Çekiciyle otoparka götürülen araç, trafikten menedildi.