Yamula Barajı'nda Boğulma Tragedisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yamula Barajı'nda Boğulma Tragedisi

Geniş Video İzle

Kayseri'de Yamula Barajı'na balık tutmaya giden Salih A., suya girerken boğuldu. İki arkadaşı ise kurtarıldı.

09.09.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de, 2 arkadaşıyla birlikte Yamula Barajı'na balık tutmaya giden ve suya giren Salih A. (34), boğuldu. Bataklıkta mahsur kalan iki arkadaşını ise ekipler kurtardı.

?Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi Yamula Baraj Gölü'nde meydana geldi. Salih A., İsmail A. ve Mehmet Emin S., balık tutmak için gölün kıyısından adacığa geçti. Havanın kararması üzerine kıyıya geri dönmek için suya giren 3 arkadaştan Salih A., dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Mehmet Emin S. ile İsmail A. ise bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Salih A., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet Emin S.'yi ve İsmail A.'yı mahsur kaldığı yerden kurtarırken, Salih A.'nın bulunması için çalışma başlattı. Su altı dalgıçları ile baraj gölünde arama yapan ekipler, 3 saat sonra Salih A.'nın cansız bedenine ulaştı. Salih A., otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İsmail A. ve Mehmet Emin S., sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yamula Barajı\'nda Boğulma Tragedisi
Kaynak: DHA

Yamula Barajı, Acil Durum, Olaylar, Kayseri, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamula Barajı'nda Boğulma Tragedisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yamula Barajı'nda Boğulma Tragedisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement