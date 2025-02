Kayseri\'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Güncel

KAYSERİ'de, Kahramanmaraş'ta 6' Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 2'nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, ilçe belediye başkanları ve çeşitli STK'lar katıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Hem rahmete gönderdiklerimizi anmak, hem farkındalığımızı artırmak için her 6 Şubat'ta bir araya gelip, hem anma töreni düzenleyeceğiz hem de cennete gönderdiklerimize dualar edeceğiz. O anı yaşamayanlar, o günleri hatırlamayanlar, televizyonlarda izlemeyenler, bir afet konuşmasının niye bir savaş konuşması gibi olduğunu belki anlamayabilirler. Ancak, Kahramanmaraş'a depremin ilk saatlerinde giden birisi olarak gördüğüm tablo, başımı iki elimin arasına aldım 'biz bu işi başaramayız' diye düşünmüştüm. Diğer illerden haberler geliyor, 'mümkün değil bunun altından dünyada hiç bir millet kalkamaz' diye düşünmüştüm. 7-8 ilimizde ölüler var. 550 kilometrelik alan yerle bir olmuş. 11 ilimiz hasar görmüş. Her yerden feryat. Sadece Kayseri'den o gün uçaklar dolduruldu, kalkacak, pist izin vermiyor. Kar yağıyor" dedi.

'BU ÜLKEDE SAVAŞTA OLSA AFET DE OLSA HER YERE KOŞARIZ'

Sözlerini sürdüren Çiçek, " Türkiye'de olabilecek bütün afetlerde bir sigorta olarak Kayserililer olarak varız. Bu ülkede savaşta olsa afet de olsa her yere koşarız. Ayrıca bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Uluslararası bir lojistik merkezine, daha doğrusu AFAD Lojistik Merkezi'ne havaalanında tüm depremleri 15 dakika içerisinde uçakla ulaşabilmek adına şu an çalışmaların başladığını, onayın alındığını, bunda garnizon komutanımızın, AFAD müdürümüzün, Büyükşehir belediye başkanımızın çok emeği olduğunu ifade ederek teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'FEDAKARLIKLARIN SONUCUNDA BU NOKTAYA GELDİK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "2 sene geçti. Bugün, o günü hepimiz hatırlıyoruz. Eminim ki buradaki her kardeşimizin bir hatırası var. Her kardeşimizin bir katkısı var. Herkes elinden gelenden çok daha fazlasını yaptı. Bu fedakarlıkların sonucunda bu noktaya geldik. 53 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde yaralıdan söz ediliyor. Asrın felaketi denildi. Bu millete değil, hiçbir insanlığa mevlam yaşatmasın" diye konuştu.

Programa, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde enkaz altından AFAD görevlileri tarafından kurtarılan Gülimser Açıkgöz ile Ayşe Güneş'te katıldı.

Ölmekten korkmadığını söyleyen Ayşe Güneş de, "Enkaz altındayken Alparslan ağabey geldi. Çok mutluyduk. Ben enkazdayken ağladığımı düşünmüyorum. Çünkü bir güvencem vardı. Yakup ağabeyim vardı. Ben enkazdayken herkes, 'o enkaz yıkılacak bir de seninle mi uğraşacağız' falan demişti. Ama Yakup ağabeyim, 'Siz nereye gidiyorsanız gidin, ben bu çocukları çıkarmadan gitmiyorum' demişti. Güveniyordum bir şekilde çıkacaktım. Ölü ya da diri. Ölmekten hiç korkmuyorum. Bir asrın felaketi geçti. Şimdi olsa yine korkmam" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,