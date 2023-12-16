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KAYSERİ'de İsrail protestosu: Netanyahu'nun maketi idam sehpasında asıldı - Son Dakika
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KAYSERİ'de İsrail protestosu: Netanyahu'nun maketi idam sehpasında asıldı

KAYSERİ'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi idam sehpasında temsili olarak asıldı. Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı katliam ve şiddetin insanlık suçu olduğu vurgulandı.

KAYSERİ\'de İsrail protestosu: Netanyahu\'nun maketi idam sehpasında asıldı
16.12.2023 - 16:30,
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KAYSERİ'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteriler sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi idam sehpasında temsili olarak asıldı.

Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarına Cumhuriyet Meydanında düzenlediği basın açıklaması ile tepki gösterdi. Programda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi temsili olarak idam sehpasında asıldı. Bozok Kültür ve Yardımlaşma Başkanı Kuddusi Erkılıç, "7 Ekim'den  bu yana Filistin'de Gazze topraklarına karşı İsrail Siyonist yönetiminin uyguladığı ve tarihte bir benzerini rastlanmamış katliam, şiddetlenerek sürmektedir. Katil İsrail ve ABD yönetimi ile çok iyi bildiğimiz Avrupa ülkelerinin yönetimlerince de alenen desteklenmektedir. Gazze'de insanların üstüne her gün binlerce bomba yağdırılmakta, adeta bir savaş oyunu oynar gibi camiler, kiliseler ve çok daha önemlisi hastaneler bombalanmakta, yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmakta, kuvözdeki bebekler, çocuklar ve analar öldürülmekte, insanlar aç-susuz, elektriksiz, yakıtsız ve iletişimsiz bırakılarak, Filistin halkı yok edilmektedir. Bütün bu yapılanlar 'insanlık suçudur, katliamdır, savaş suçudur, etnik temizliktir ve soykırımdır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN NİYETİ BELLİDİR'

Sözlerini sürdüren Erkılıç, şöyle konuştu:

"Başta ABD olmak üzere ateşkese karşı çıkan birkaç ülke de bu katliamın utanmadan yardakçılığını yapmakta ve bu soykırım suçuna ortak olmaktadır. Terör devleti İsrail'in niyeti bellidir. Yıllardır sistemli  bir şekilde Filistin topraklarını göstere göstere çalmakta ve despotça, şerefsizce ve katillikle ele geçirmektedir. Sonraki niyetini ise hiç çekinmeden açıklamaktadır. İlerideki planı Türkiye ve Fırat ile Dicle topraklarıdır. Katil İsrail yönetimi utanmadan kullanılması yasak olan fosfor bombaları ve kimyasal silahlar kullanmaktadır. Hastaneleri, hastanelerin etrafında sığınmaya çalışan çocuk, kadın sivilleri, doktorları sağlık personellerini hatta yaralıları ve ambulansları bombalamaktadır. Gazze topraklarında hizmet veren doktorları ve sağlıkçıları esir almakta, hizmet vermelerini engellemekte ve kimsenin bilmediği yerlerde tutmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve zulmün durdurulmasına karşı çaba gösteren diğer devletlerin girişimlerinin ve duruşlarının örnek alınmasını, bir an önce ateşkes sağlanarak yaralıların tedavisini, enkaz altındaki insanların kurtarılmasını, hastalıkla, salgınla her türlü ruhsal ve fiziksel travmayla karşı karşıya kalan Gazze halkının iyileşmesi için uluslararası çabanın gösterilmesini bekliyoruz."

Kaynak: DHA
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Benjamin Netanyahu, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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