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Hizmet-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Hizmet-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerinde kadrolu işçilerin 16. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Hizmet-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
09.01.2024 - 17:37,
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerinde kadrolu işçilerin 16. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin genel sekreterlik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkan yardımcıları ve ilgili müdürler ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Öztürk, belediye hizmetlerine destek veren işçilere hak ettikleri maaşları, sosyal hakları ellerinden geldiğince vermeye çalıştıklarını belirtti.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de Kayseri belediyeciliğinin hiçbir zaman için çalışanları mağdur etmediğini, yine olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Büyükkılıç ve Akar üreten kadınlarla buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri kadın kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadın emekçilerle sohbet edildi.

Kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Akar ve Büyükkılıç, çalışmalarında başarı diledi.

Melikgazi'nin yeni akıl küpü açılıyor

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi'ni 10 Ocak'ta hizmete açacak.

Mahalledeki gençler için ihtiyaç olan kütüphane projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Gençlerimizi seviyor, onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak mahallelerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda projeler ürettik. Özellikle butik projelerimizle herkes mahallesinde hizmet alsın amacındayız. Akıl küpü kütüphanelerimizden yaklaşık 30 binin üzerinde genç faydalanıyor. Kütüphanemizin alt katında bir de kafesi olacak, hem yaşlılarımız ve hem de gençlerimiz burayı kullanabilecek."

Büyükşehirden 600 milyon TL'lik su hamlesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasına yönelik aldıkları kararın KASKİ açısından maliyetinin 600 milyon TL'yi bulmasının öngörüldüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Meclisinde, il genelinde 1 yıl boyunca su tüketim bedellerini sabitleme kararı aldıklarını aktaran Büyükkılıç, "Sadece '2024 yılında suyu sabitliyoruz' cümlesi 600 milyon TL. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı bağlamında insanlarımızın taleplerine, beklentilerine cevap vermek adına çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin su faturalarının da yarısını ödediklerini hatırlattı.

Kaynak: AA
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