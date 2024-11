Kayseri\'de Mahsur Kalan 100\'ü Aşkın Vatandaş Kurtarıldı

Güncel

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda karla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürürken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan 100'ü aşkın vatandaşı da kurtardı.

Kent genelinde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri, hem kırsalda hem de merkezde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, gece gündüz demeden, 7/24 saat çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan vatandaşlara da anında müdahale ederek yardım sağladı.

Her an ve her koşulda tüm imkanlarını seferber eden belediye ve zabıta ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle, Erkilet, Kuşçu, Çevril ve Taşhan istikametlerinde mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti. İnsan öncelikli yapılan çalışmalar kapsamında öncelikle vatandaşların sağlıklı bir şekilde güvenli yerlere ulaştırılması hedeflendi.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çevril mahallesinden Erkilet merkeze giden güzergahta yoğun tipi ve yağış nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar arazi araçları, greyderler ve kepçelerle araçlarından alınarak güvenli noktalara taşındı. Gün ağarmasıyla birlikte tipinin hafiflediği zamanlarda yol açma çalışmaları yapılarak, araçların da tahliyesi sağlandı.

Ayrıca Çevril istikametinde 2'si çocuk 4 kişilik aileyi kurtaran Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya karayolunda mahsur kalan 4 kişiyi de kurtardı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de yolda mahsur kalan 41 ambulans, 157 de araçlarında mahsur kalan vatandaşı kurtarırken Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi'nde mahsur kalan bir çobanı da yoğun çalışmalar sonucunda güvenli bölgeye tahliye etti. Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi'ne bağlı yaylada mahsur kalan bir başka çoban da ekiplerin, AFAD ile ortak çalışmaları sonucu kurtarıldı.

100'ü aşkın vatandaşı kurtaran belediye ekiplerinin özverili çalışmaları ve koordineli müdahaleleri sayesinde, kar yağışı nedeniyle yaşanan sıkıntılar minimuma indirilerek, vatandaşlar güvenli ve başarılı bir şekilde ikametlerine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, jandarma ve AFAD ekiplerine tüm bölgelerde yürütülen çalışmalarda destek olurken vatandaşlar, kar yağışının etkilerini en aza indiren bu tür belediye ekiplerinin koordineli çalışmalarını takdir etti.