Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti, 5 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti, 5 Gözaltı

Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti, 5 Gözaltı

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirdi. Yangın sonucunda fabrikanın sorumluları arasında bulunan 5 kişi gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

01.12.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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KAYSERİ'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) ölümü sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde'deki bir mobilya fabrikasında dün, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müfettiş görevlendirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

ALINAN ÖRNEKLER ANKARA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Mustafa Dirmen, Suzan Çakır ve İmran Oğuz Kayan'a ait olduğu düşünülen tanınmayacak haldeki cesetlerden alınan örnekler ise Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından işçilerin kimlik bilgileri ve kesin ölüm nedenleri belli olacak. Öte yandan, Ankara'dan gelen özel ekibin ölen işçilerin yakınlarından DNA örnekleri de aldıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti, 5 Gözaltı - Son Dakika

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