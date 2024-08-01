Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk, hayatını kaybetti

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Kayseri'de 11 yaşındaki kız çocuğu, evinin önünde sallandığı salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirdi. Annesi, babası ve halası olayla ilgili ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

01.08.2024 14:37
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Kayseri'de, Ravan El Cemili (11) salıncakta sallanırken ipin boğazına dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'taki 2 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu Ravan El Cemili'nin, annesi mutfakta yemek yaparken evin önünde salıncakta sallandığı sırada bilinmeyen bir nedenle salıncak ipi boğazına dolandı. Ailesi durumu fark ederek El Cemili'nin boğazına dolanan ipi çözdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan El Cemili, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen Ravan El Cemili'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. El Cemili için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Ravan El Cemili, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında El Cemili'nin annesi, babası ve halasının ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Kayseri, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk, hayatını kaybetti - Son Dakika

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