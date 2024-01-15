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Kayseri'de silahlı kavga sonucu 2 kardeş öldürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı kavga sonucu 2 kardeş öldürüldü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Suriye uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti. Tutuklanan şüpheli, cezaevinden itirafçı olmak istediğini belirten bir mektup yazdı.

Kayseri\'de silahlı kavga sonucu 2 kardeş öldürüldü
15.01.2024 - 10:26,
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KAYSERİ'de, iki grup arasındaki silahlı kavgada Suriye uyruklu Ahmed (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ı (26) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve ifadelerinde cinayeti işlemediğini öne süren Hüseyin El Hammud (20), cezaevinden itirafçı olmak istediğine dair mektup yazdı. Savcılıkça yeniden ifadesi alınan Hammud, olaydan önce Alhalaf'tan kullanmak için 150 TL karşılığında uyuşturucu aldığını ama parasını vermediğini belirterek, "Beni arayıp, '150 TL, bin TL oldu' dedi. Küfretti. 15 dakika sonra da eve 5-6 kişi geldi. Beni dövmeye başladılar. Öldürecekler diye korktum. Tüfek ile 1 el ateş ettim. Ama, korkmadılar. Üzerime gelmeye devam ettiler. 2 el daha ateş ettim. Sonra da korkumdan olay yerinden kaçtım. Daha önce koktuğum için farklı ifade verdim" dedi.

Olay, geçen yıl 24 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed ile kardeşi Muhammed Alhalaf, tüfekle vuruldu. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, 2 kardeşin öldüğünü belirledi. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki işlemler sonrası kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Suriye'ye götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit edip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin El Hammud'un 2 kardeşi öldürdüğü, tartışmanın da borç meselesi yüzünden çıktığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen Abdul Hamid Alhıs ile cinayet şüphelisi Hüseyin El Hammud ve kardeşi Beşşar El Hammud tutuklandı, U.H. ise adli kontrolle salıverildi.

2 FARKLI GÜNDE 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 2 farklı günde operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri ilk operasyonda İsmail O., Muhammed El H. ve Bilal O.'yu, diğer operasyonda ise Eymed İ. ve Ahmad A.'yı gözaltına aldı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Böylece olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

İLK İFADESİNDE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİ

Cinayet şüphelisi Hammud, ilk ifadesinde cinayeti kimin işlediğini görmediğini öne sürerek, "Kardeşim Beşşar ile birlikte yaklaşık 1 aydır Abdulhamit Alhıs'ın evinde misafir olarak kalırım. Olay gününde Bilal'e telefon geldi ve ölen şahısların da içinde olduğu 4 kişi eve geldi. Şahıslar eve geldiğinde ellerinde bıçaklar vardı. Eve geldiklerinde bıçaklar ceplerindeymiş, odaya geçtiler. Orada Bilal ile kavga ettiklerini duyunca odaya girdik. Bu sırada ellerinde bıçakları gördük. Kavga edenleri ayırmaya çalıştık. O sırada yaralandım. Bilal kavga esnasında ilk önce yere doğru daha sonrasında da biz kaçarken şahıslardan birisine ateş etti. Biz korkup aşağıya indik. Kaçarken 2-3 el daha ateş edildiğini duydum. Benim elimde kesinlikle silah veya tüfek yoktu. Ben kimseyi öldürmedim. Öldüreni de görmedim" diye konuştu.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZARAK İTİRAFÇI OLDU

Hüseyin El Hammud, cezaevinden itirafçı olmak istediğine dair mektup yazdı. Savcılıkça yeniden ifadesi alınan Hammud, "3 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olaydan 2 gün önce Muhammed'den 150 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ama parasını vermedim. Ardından beni arayıp, '150 TL, bin TL oldu' dedi. Küfür etti. 15 dakika sonra da eve 5-6 kişi geldi. Beni dövmeye başladılar. Öldürecekler diye korktum. Tüfek ile 1 el ateş ettim. Ama, korkmadılar. Üzerime gelmeye devam ettiler. 2 el daha ateş ettim. Sonra da korkumdan olay yerinden kaçtım. 'Parayı vermezsen seni keseceğiz' dediler. Daha önce korktuğum için farklı ifade verdim" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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