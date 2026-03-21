Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Trafik Kazası: Yaren Mercan Hayatını Kaybetti

21.03.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli tıp öğrencisi Yaren Mercan, düzenlenen törenle defnedildi.

KAYSERİ'de kullandığı motosikletin alkollü olduğu belirtilen sürücünün otomobiliyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22), toprağa verildi. Arkadaşları, Mercan'ın cenazesine beyaz önlükleriyle katıldı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. K.E. yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.E., polis merkezine götürüldü. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirtildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE BEYAZ ÖNLÜK KONULDU

Yaren Mercan'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Yaren Mercan'ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı. Cenazede Mercan'ın ailesi ve arkadaşları göz yaşı döktü. Yaren Mercan, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Trafik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 16:11:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Kazası: Yaren Mercan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.