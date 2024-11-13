Kayseri\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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KAYSERİ'de TIR, otomobil ve yolcu otobüsünün çarpıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 38 UY 632 plakalı TIR, S.A. yönetimindeki 33 PAP 31 plakalı otomobil ve H.N. kontrolündeki 38 NK 327 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Zincirleme kazada otobüs şoförü H.N. ile muavin B.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.