Kayseri Devlet Hastanesi’nde şehit yakınları ve gaziler için destek birimi açıldı

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde şehit yakınları ile gazilerin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla Şehit ve Gazi Yakınları Koordinasyon Birimi açıldı. Hastanenin Başhekimi Ali Çöl, "Bizim şehit ailelerine, gazi yakınlarımıza ve gazilerimize çok büyük bir borcumuz var. Bu borç tabii ki ödenmez ama ödemeye çalışacağız. Onlara sağlık sisteminde her türlü önceliği en ön sırada sunmak istiyoruz" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle iki ay önce açılan birimde, görevli personel tarafından rehberlik desteği sağlanıyor. Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren birimle şehit ve gazi yakınlarının sağlık hizmetlerine erişimde yaşayabileceği sorunların azaltılması, işlemlerin daha hızlı ve düzenli yürütülmesi hedefleniyor.

'ONLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ'

Başhekim Ali Çöl, "Hastanemizde açılan birimimiz, herhalde Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir yerdir. Şehit aileleri, gazi ve yakınları için bir koordinasyon merkezi oluşturmak istedik. Bu merkez aynı zamanda koordinasyon polikliniğiyle çalışıyor. Tüm şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız kartlarıyla geldiklerinde gerek randevu gerek tıbbi hizmetlere ulaşım gerekse ameliyathane gibi çeşitli alanlarda kendilerine kolaylık sağlamak, yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Polikliniklerin bulunduğu alanlarda koordinasyon odalarının yer aldığını belirten Başhekim Çöl, "Burada da koordinasyon merkeziyle irtibat halinde olarak hastalarımızın yönlendirmelerini bir güvenlik personeli ve bir tıbbi sekreter arkadaşımızla yapıyoruz. Poliklinik alanımızda bununla ilgilenen bir koordinasyon hekimimiz de var. Hastalarımızın gidecekleri birimlere en azından bir hekim gözüyle koordine edilmesini ve oralara yönlendirilmesini sağlıyoruz. Merkezde iki, poliklinik birimlerinde bir arkadaşımız hizmet veriyor. Bir hekimimiz de sekreteriyle çalışıyor. Şehit yakınları ve gazilerimizin herhangi bir şekilde randevu beklemesini veya randevu almasını istemiyoruz. Üst basamak dediğimiz üniversite hastaneleriyle olan koordinasyonlarda da yardımcı oluyoruz. Sevk ediyorsak bunun koordinasyonunu da biz yapıyoruz" dedi.

'GÜNDE ORTALAMA 10 KİŞİ HİZMET ALIYOR'

Şehit yakınları ve gazilerin randevu alarak da geldiğini söyleyen Başhekim Çöl, "Birimin açılışını iki ay önce gerçekleştirdik. Günde ortalama en az 10'a yakın gazimiz veya şehit yakınımız bizden hizmet alıyor. Ancak onlar çok alçak gönüllü insanlar olduğu için kendileri randevularını alıp muayene olmayı genel olarak yeğliyorlar. Özellikle şehit yakınlarının ve gazilerin engelli olanları veya belli bir yaşa gelmiş kişilerin hizmet alımında gerçekten zorluklar yaşanabiliyordu. Birimi doğrudan Başhekimlik birimine kurduk. Bizatihi en ufak bir sorunda bile kendimiz müdahale edelim istiyoruz. Birimin sürekliliği konusunda hiçbir kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Sami Doğan ise, "Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl Bey'i ziyaretimizde bu eksikliği dile getirdik. Sağ olsun kendisi de ivedi bir şekilde birimin kurulmasını sağladı. Birim yokken gazilerimiz ve şehit ailelerimiz randevu almadan hastaneye geldiklerinde sıkıntılar yaşıyorlardı. Şimdi ise randevusuz geldiklerinde de muayene olabiliyorlar. Birimle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da böyle birimlerin kurulmasını istiyoruz" dedi.

'BÜYÜK BİR NİMET'

Bitlis'te 2000 yılında Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yaparken terör örgütüyle çıkan çatışmada gazi olan Hüseyin Dal, "Halen kasığımda mermi bulunuyor. Zaman zaman tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıkçılar her zaman yanımızda oldu, onlara müteşekkiriz. Gazilerimizin hepsi benim gibi değil; daha zor yürüyen, hareketleri kısıtlı arkadaşlarımız var. Onlar için bu birim büyük bir nimet. Buraya geldiğimizde bir öncelik hakkı tanındığında kendimizi daha değerli hissediyoruz." diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Bilal Ertan ise, "Birimden memnunuz, bizlere birçok kolaylık sağlandı. Sıra bulabilirsek kimseye yük olmak istemiyoruz. Bulamazsak gelip derdimizi anlatıyoruz; görevli arkadaşlar da nerede müsait yer varsa oraya bizi sevk ediyorlar. Mümkünse o gün tedavimizi olup gidiyoruz. Daha öncesinde çok zorluklar yaşadık. Artık kendi birimimize geliyoruz. Birimin kurulduğundan derneğimizden ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan haberimiz oldu, gururlandık" ifadelerini kullandı.