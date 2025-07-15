Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir\'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
15.07.2025 14:04
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Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile protokol üyeleri, Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, saygı atışı yapıldı, protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, buradaki programın ardından Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Sanat Galerisi'ndeki "Zaferin Adı Türkiye Kaymek Sanat Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatanın gerçek evlatlarının hayatlarını ortaya koyarak hain darbe girişimini akamete uğrattıklarını söyledi.

Tarihin genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Allah bu hain darbe girişimine benzer musibetlerden memleketimizi korusun. İnşallah diğer taraftan da hep beraber terörü ve teröristi unutmadan terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve ihyası için de çalışmaya devam edeceğiz. 86 milyon bir ve beraber Allah'ın izni, milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla başaracağız."

Tarihi Hunat Camisi'nde ise şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Vali Makas ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Makas ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü ve Kırıkkale Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Kırıkkale'de Türkçe eğitimi gören 12 farklı ülkeden 14 uluslararası öğrenci de törende yer aldı.

Ardından Nur Cami ve Külliyesi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Vali Makas ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehitlerinden Gökhan Yıldırım'ın Kaman ilçesine bağlı Kargın Yenice köyü, Ayhan Keleş'in de Kurancılı beldesindeki kabirlerinde de dua edildi.

Etkinlikler kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ise Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için mevlit okutuldu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua edildi.

Cami çıkışında ise cemaate lokum ikram edildi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Kırşehir, Kayseri, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

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