Kayserili Öğrenci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kayserili Öğrenci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Altın Madalya Kazandı

Kayserili Öğrenci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı\'nda Altın Madalya Kazandı

Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesi 3. sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, Hollanda'da düzenlenen 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı. Yürüm'ün başarısı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından tebrik edildi. Karaköse, Yürüm'ün bu başarısıyla istediği üniversiteye kayıt yaptırma hakkını da kazandığını belirtti.

31.07.2024 15:38
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KAYSERİ'de, lise 3'üncü sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, Hollanda'da 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4'üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Yürüm'ü başarısından dolayı tebrik etti.

Hollanda'nın Eindhoven şehrinde 21-27 Temmuz'da 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4'üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı düzenlendi. Olimpiyatlara Kayseri'den katılan Osman Ulubaş Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, altın madalya kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Yürüm'ü ve ailesini tebrik ederek, "Fen Lisesi öğrencimiz Bergüzar Yürüm'ün bilgisayar olimpiyatlarında birinciliğini tebrik etmek için toplandık. Gerçekten çok gururluyum ve heyecanlıyım. Biz Bergüzar'la yaklaşık 1 yıl önce görüşmüştük. Öğrencimizin uluslararası düzeyde bir hayalinin, hedefinin olması, kendisine inanması, bir Türk gencinin istediği zaman neler yapabileceğiyle ilgili gururlanmıştık. O yolda da desteklemiştik. Bugün de 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı Hollanda'da yapılan bilgisayar olimpiyatlarında altın madalyayı ülkemize ve Kayseri'ye getirmesi bizi çok mutlu etti. Bu aynı zamanda giden öğrencilerimiz için de örnek bir başarı. İstediğimiz, hayal ettiğimiz zaman başaramayacağımız bir şey yoktur. Yeter ki kendimize inanalım ve bu yolda bir emek sarf edelim" dedi.

'BERGÜZAR, İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMA KAKKI KAZANDI'

Karaköse, konuşmasında, "Burada bir hikaye var. Bergüzar'ın yıllar süren hazırlığı var. Bu hazırlık sürecinde ailesinin çok önemli bir desteği var. Anne ve babaya çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda okulumuza, okul yönetimine, danışman öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Danışman öğretmenimiz hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bu sonucu elde ettik. Tabii bu bizim için muhteşem bir sonuç. Bergüzar'ın geleceği için de muhteşem bir sonuç. Bu sonuçla Bergüzar ileriki yıllarda dünyada istediği ülkedeki bir üniversiteye de kayıt yaptırma hakkını da kazandı. Ben her şeyden önce bu başarının hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve bunun da devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AĞIR BİR SÜREÇTİ'

Bergüzar Yürüm ise şöyle konuştu:

"Mutluyum. Sonuçtan dolayı, desteklerinden ötürü herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte okuldan çok güzel destekler aldım. Bu süreçte arkadaşlarımızla hep birlikte çalıştık. Ağır bir süreçti. Bunlara, çok fazla şeyden feda edip çalıştık ama sonuçlar bunu ödüyor. Gerçekten sevdiğimiz işi yaptığımız için çok mutluyuz. Gelecekte olimpiyatlara katılmak isteyen öğrencilere destek olmak istedik. Çalışmalarına yardımcı olmak istedim. Birlikte çalışmalar düzenleyebilirsek çok mutlu olurum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayserili Öğrenci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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