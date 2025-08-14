Kaza Davasında Yüzde 25 Kusur - Son Dakika
Kaza Davasında Yüzde 25 Kusur

14.08.2025 12:41
Hüseyin Başaran, Mert'in ölümüne neden olduğu kazada yüzde 25 kusurlu bulunup tahliye edildi.

BURSA'da, hastaneden dönen Gülsüm (37) ve Birol Bahadır (35) çiftinin hafif ticari aracına çarpıp, hasta çocukları Mert'in (4) ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklu Hüseyin Başaran (32), kazada yüzde 25 kusurlu bulunup tahliye edildi. Yargılama sürerken, kazayı görmesine rağmen tanık olarak gösterilmeyen ve ailenin talebiyle mahkemede ifade veren Cihan Y., olay akşamı sol tarafından hızla geçen Başaran'ın kullandığı otomobilin, kavşakta kaza yaptığını söyledi. Bu ifadenin ardından mahkeme hakimi, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'na gönderilerek, sonucun beklenmesine karar verdi.

Kentte yaşayan Gülsüm-Birol Bahadır çifti 2015 yılında evlendi. 5 yıl boyunca çocukları olmayan çiftin, gördüğü ilaç tedavisinin ardından 5 yıl önce Mert ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Plastik üretimi yapan fabrikada çalışan Birol Bahadır ile ev hanımı Gülsüm Bahadır, 11 Nisan 2024'te ateşlenen Mert'i, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü. Bahadır çifti, oğullarının tedavisinden sonra saat 00.30 sıralarında evlerine dönerken, kaza meydana geldi. Birol Bahadır'ın kullandığı 16 VEC 523 plakalı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Belde Sokak'ta, Hüseyin Başaran idaresindeki 16 ARL 705 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Birol ve Gülsüm Bahadır yaralandı, arkada çocuk koltuğunda oturan Mert ise camdan fırlayıp metrelerce savrularak Başaran'ın kullandığı otomobilin altında kaldı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mert Bahadır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Mert'in yaralı anne ve babası, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Başaran ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Başaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yolda ilerleyen Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin, ara sokaktan çıkan Birol Bahadır idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptığı görüldü.

'ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ, PSİKOLOG EŞLİĞİNDE SÖYLENDİ'

Mert Bahadır'ın cenazesi, kazadan 1 gün sonra akrabaları tarafından toprağa verilirken, iç kanama geçiren ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bahadır çifti, öldüğünü bilmedikleri oğullarının cenazesine de katılamadı. Gülsüm ve Birol Bahadır'a, çocuklarının ölüm haberi ise 16 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınınca psikolog eşliğinde söylendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kazayla ilgili soruşturması devam ederken, Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi incelemesi sonrası, kaza anında Hüseyin Başaran'ın yüzde 25 oranında kusurlu olduğu belirlendi. Dava dosyasını rutin olarak inceleyen Bursa 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi, henüz iddianamesi hazırlanmayan Başaran'ın tahliyesine karar verdi. Bahadır ailesinin savunmasını üstlenen Avukat Tuncay Özdemir ise eksiklikler ve hata içerdiği gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporuna itiraz etti.Soruşturmanın tamamlanmasıyla, tutuksuz sanıklar Başaran ve baba Birol Bahadır hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Bahadır ailesinin avukatı Tuncay Özdemir, kazayı görmesine rağmen tanık olarak gösterilmeyen Cihan Y.'ye ulaştı. Mahkemede ifade veren Cihan Y., olay akşamı otomobiliyle seyir halindeyken sol tarafından hızlı bir şekilde geçen Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin, kavşakta kaza yaptığını söyledi.

OLAY YERİNDE POLİSE KAZAYI ANLATMIŞ

Cihan Y.'nin kaza yerinde, polise olayı anlattığı ana ilişkin cep telefonu görüntüsü de ortaya çıkarken, Bahadır ailesinin avukatı Tuncay Özdemir, mahkemedeki savunmasında, "Başından beri biz olayda karşı tarafın aşırı hızlı ve hatalı sollama yaparak, trafik kurallarını ihlal ettiğini savunduk. Bu kazada sanık Hüseyin Başaran, 'Bilinçli taksir' suçundan ceza almalıdır. Tanık ifadesi bunu doğruluyor. Adalete olan güvenimiz tamdır. Yargı gereken cezayı verecektir" dedi.Sürpriz tanığın ifadesinin ardından mahkeme hakimi, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'na gönderilip, sonucun beklenmesine karar verdi. Kusur oranının değişmesi halinde yeni bilirkişi raporu hazırlanacak.

Kaynak: DHA

