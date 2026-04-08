Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar

Haberin Videosunu İzleyin
Kazdağları\'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL\'ye satıyorlar
08.04.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kazdağları\'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL\'ye satıyorlar
Haber Videosu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki köylerinde yaşayanlar, kuzugöbeği mantarı toplayarak gelir elde ediyor. Kilosunu 1000 TL'ye toptancılara satan köylülerden Mehmet Başaran, "Bunları satarak gelir elde ediyoruz. Havalar ısındı ümidimiz bunlar" dedi.

Çanakkale'nin sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç dağ köylerinde vatandaşlar, kilosunun fiyatı bin liradan kuzugöbeği mantarı toplayarak gelir elde ediyor.

Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar

KİLOSUNU 1000 TL'DEN SATIYORLAR

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'bin pınarlı dağ' olarak da anılan Kazdağları'nın güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor. Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi, Çaldağ köylerinde yaşayan köylü vatandaşlar kuzugöbeği mantarını toplayarak kilosunu fiyatı bin liradan mantar toptancılarına satıyorlar.

Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar

"HAVALAR ISINDI, ÜMİDİMİZ BUNLAR"

Alakeçi köyünden Mehmet Başaran (56), "Kuzugöbeği mantarı sattım. Göbek deriz biz buna. Kilosunu bin liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı ümidimiz sarı mantar ve ayrı mantarında. Bunları satarak gelir elde ediyoruz. Havalar ısındı ümidimiz bunlar" dedi.

Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar

Kaynak: İHA, DHA

Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 14:57:52.
SON DAKİKA: Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.