KDK\'dan Sağlık Bakanlığı\'na Tavsiye: Çocuklar İçin Randevu Kısıtlaması Gözden Geçirilsin

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KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), İzmir'de randevu alarak hastaneye götürdükleri çocuğunun kimliği yanında olmadığı için muayene ettiremeyen ve muayeneye giremediği için aynı branştan 15 gün randevu alamayan babanın başvurusunu incelemeye aldı. KDK, çocuğun üstün yararı gözetilerek Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) 15 gün randevu kısıtlaması uygulanmasının istisnai durumlar bakımından çocuklar için yeniden gözden geçirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığına 'tavsiye kararı' gönderdi.

İzmir'de çocuğunu muayene ettirmek amacıyla randevu alarak hastaneye götüren baba, çocuğunun kimliği yanında olmadığı için muayene işlemi gerçekleştirilemedi. Randevuya girmedikleri için aynı branştan 15 gün süreyle randevu alamayan baba, çocukların sağlığa erişiminde işlemlerin kolaylaştırılması talebiyle KDK'ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamanın, çocuğun kimlik kartının unutulması sebebiyle randevuya alınmaması gibi istisnai durumlarda çocuğun sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlanması sonucunu doğurmaması için yeniden gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. KDK, MHRS'deki 15 gün randevu kısıtlaması uygulanmasının randevu alıp gelmeyen vatandaşların randevu sadakatsizliği nedeniyle boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen diğer hastalara kullanılabilmesi için uygulandığı ifade edildiğini ancak; söz konusu uygulamanın çocuklar bakımından ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini, bahsi geçen uygulama sebebiyle çocuğun sağlık hizmetine erişimi ve sağlık hakkının korunması açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkabileceğini belirtti.

GEREKLİ DÜZENLEME YAPILACAK

KDK, çocuğun sağlık hakkının korunması adına ve çocuğun üstün yararı gereği, randevu hakkının kaybedilmemesi veya kolaylaştırıcı istisnai düzenlemelerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Yaptığı incelemeler sonucunda KDK, çocuğun üstün yararı gözetilerek MHRS'deki 15 gün randevu kısıtlaması uygulanmasının istisnai durumlar bakımından çocuklar için yeniden gözden geçirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na 'tavsiye kararı' gönderdi. KDK'nın kararı üzerine Sağlık Bakanlığı; yapılan değerlendirmeler sonucunda randevusuna gelmeyen 18 yaş altı hastaların 15 günlük randevu kısıtlamasından muaf tutulmasının uygun görüldüğünü ve gerekli teknik düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.