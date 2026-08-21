KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma ekibine akreditasyon peçlerini Başkan Mesut Özarslan takdim etti - Son Dakika
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KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma ekibine akreditasyon peçlerini Başkan Mesut Özarslan takdim etti

KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma ekibine akreditasyon peçlerini Başkan Mesut Özarslan takdim etti
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Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından oluşturulan 31 kişilik KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD koordinasyonunda yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak akredite ekip olmaya hak kazandı.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından oluşturulan 31 kişilik KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD koordinasyonunda yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak akredite ekip olmaya hak kazandı.

Akreditasyon süreci kapsamında gerekli eğitim, sınav ve değerlendirmelerini başarıyla tamamlayarak AFAD tarafından belirlenen tüm kriterleri karşılayan KEÇ-TİM, akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte Keçiören Belediyesi, Ankara'da AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Belgesi alan ilk belediye oldu. KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi Ankara'daki ilçe belediyeleri arasında bu akreditasyona sahip ilk ve tek belediye arama kurtarma ekibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan KEÇ-TİM ekibine başarı akreditasyon peçleri Belediye Başkanı Mesut Özarslan tarafından takdim edildi.

"SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Akreditasyon sürecinde büyük emek ve özveri gösteren tüm ekip arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Akreditasyon peçleriniz hayırlı, uğurlu olsun. Sizlerle hem gurur duyuyor hem de övünüyoruz. Gösterdiğiniz üstün gayret ve özveri, ilçemiz ve şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Acil Durum, Belediye, İtfaiye, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma ekibine akreditasyon peçlerini Başkan Mesut Özarslan takdim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma ekibine akreditasyon peçlerini Başkan Mesut Özarslan takdim etti - Son Dakika
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