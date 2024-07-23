Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 3 aylık hizmet raporunu açıkladı

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, seçim sonrası geçen 3 aylık hizmet raporunu ve belediyenin güncel durumunu vatandaşlara aktardı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, seçim sonrası hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. "Gönüllere Gireceğiz" sloganıyla yola çıkan Başkan Türkmen, Kemalpaşa'da yaşayan tüm vatandaşlara hizmet etmek ve ilçenin hak ettiği değeri görmesi için yola çıktıklarını belirtti.

"Önce disiplin"

Göreve gelir gelmez belediye içerisinde düzeni ve disiplini sağlamaya odaklandıklarını ifade eden Başkan Türkmen, "Öncelikle belediyemizde kurumsal anlamda müdahaleleri yaparak hızlıca işe koyulduk. Göreve geldiğimizde mali ve iş düzeni açısından disiplinsizlikler tespit etmiştik. Geriye dönüp baktığımızda 3 ay içerisinde bu anlamda değişimi vatandaşlarımızdan aldığımız dönütlerle görebiliyoruz. Disiplinsiz veya düzensiz çalışma ilk etapta çalışanın hoşuna gidebilir ama uzun vadede mutlaka o kişiyi de rahatsız edecek ortamı oluşturur. Yeni çalışma düzenimiz, personelimizin de huzurla çalışmasını sağlayacak" dedi.

"Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz"

Kemalpaşa'nın merkezden uzak büyük mahallelerinde yer alan birim amirliklerini güçlendirdiklerini aktaran Türkmen, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, birim amirliklerini daha etkin hale getirdik. Birim amirlikleri vatandaşın taleplerini yerinde topluyor ve ilgili desteği anında gerçekleştiriyor. Sütçüler Mahallesi'ne yeni bir birim amirliği açtık. Önümüzdeki süreçte buraları daha kurumsal yerler hale getireceğiz. Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Acil talepleri yerine getirdik"

Sahadan not alınan taleplere odaklandıklarını kaydeden Türkmen, "Kemalpaşalı hemşehrilerimizin seçim döneminde sahada bizlere ilettiği aciliyeti olan konuları not almıştık. Bu taleplerden basit ve hızlıca çözülebilecek nitelikte olanları göreve geldiğimiz andan itibaren hızlıca yerine getirdik. Ayrıca belediyemizin Whatsapp İhbar Hattı'nı daha etkin hale getirerek, anında çözüm üreten bir belediye olduk" diye konuştu.

"Hastane yolu sorunu çözüldü"

Kuzey Kentsel Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı'na göre kapanan ve Kemalpaşa'da yaşayan vatandaşların mağduriyetine neden olan Kemalpaşa Devlet Hastanesi yolunda çalışmaların tamamlandığını aktaran Başkan Türkmen, "Geçtiğimiz aylarda kapanarak vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan hastane bağlantı yolu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla yeniden açıldı. Bunun yanı sıra yol 2. Çevre Yolu'nda önemli bir mesafe kat ettik. Bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızın talepleri önceliğimizi oluşturuyor. Bu taleplere göre öncelikli noktalarda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bozuk yollarımızda düzenleme çalışmaları yapılırken yeni yollar için de çalışmalar gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi.

"Sosyal alanlar genişliyor"

Kemalpaşa'da yaşayan tüm vatandaşların keyifle ve rahatlıkla vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Türkmen, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, uzun yıllardır çözülemeyen Armutlu Ayderesi çevre düzenlemesini gerçekleştiriyoruz. Aşağıkızılca Rekreasyon Alanı'nın ise zemini hazır getirildi, en kısa zamanda orada da çalışmaları tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca bir süredir kiralama sözleşmesi bitmesi nedeniyle belediyemizin sorumluluk alanı dışında olan ve atıl durumuyla hepimizi üzen Park Orman'ın kiralama işlemini yeniden gerçekleştirdik. İşletmesi belediyemize ait olan tüm tesisleri modernize ediyoruz" diye konuştu.

"Liyakatlı ve deneyimli bir kadro kurduk"

Ekip arkadaşlarının liyakatına ve deneyimine dikkat çeken Başkan Türkmen; "Belediyemizi yönetirken liyakatlı ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. Başkan yardımcılarımız başta olmak üzerine ekibimiz belediyeciliğe yıllarına vermiş arkadaşlarımızdan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Kemalpaşa eğitim ve spor kenti olacak"

Yapacakları çalışmalarla Kemalpaşa'nın geleceğine genç ve dinamik bir vizyon katacaklarını söyleyen Başkan Türkmen, "Kemalpaşa'nın bir kimliği, bir vizyonu olmalı. Bizler yapacağımız çalışmalarla Kemalpaşa'mıza genç ve dinamik bir vizyon katacağız. İlçemiz, örnek gösterilen bir ilçe olacak. Çocuklarımıza ve gençlerimize doğru şekilde yatırım yapacağız. Çünkü biz ülkenin kurtuluşunun çocuklarda ve gençlerde olduğunu görüyoruz. Ne kadar iyi bir eğitim ile çocuklarımızı yetiştirirsek ülkemizin geleceği de o kadar parlak olur" dedi.

"Halkımız ile kol kola"

Daima aktif şekilde sahada olduğunun da altını çizen Başkan Türkmen, "Görev süremiz boyunca tek bir amacımız var o da hemşehrilerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmamak. Onların acı günlerinde de mutlu günlerinde de yanlarında oluyoruz. 5 yılda hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracak adımları atacağız. 5 yıl sonunda Kemalpaşa'nın geleceğine dair önemli işleri başarmış olacağız. En büyük destekçim olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yapacak çok işimiz, daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.