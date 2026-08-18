Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı - Son Dakika
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Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ilke imza atılarak ilk kez bypass ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi. Müjdeli haberi "Siirt’te göğsümüzü kabartan bir an" diyerek duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, operasyonu tamamlayan sağlık ekibi ve sağlığına kavuşan hastalarla görüntülü görüşerek heyecanlarına ortak oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Siirt ziyareti meyvesini verdi. Ziyaret sırasında kentte bypass ameliyatlarının başlatılması yönünde hekimleri ve sağlık ekibini teşvik eden Memişoğlu, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından gelen başarı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

CANLI BAĞLANTIYLA TEBRİK ETTİ

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla tamamlanan ilk bypass ameliyatlarının ardından Bakan Memişoğlu, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibi ve sağlığına kavuşan hastalarla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Ekibin ve hastaların heyecanına ortak olan Memişoğlu, başarılı operasyonlar dolayısıyla tüm personeli kutladı.

Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu

"ŞİFA DAĞITAN ELLERLE..."

Sosyal medya hesaplarından anlamlı haberi duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Siirt ziyaretinde, ilimizde bypass ameliyatlarının başlatılması yönünde hekimlerimizi ve sağlık ekibimizi teşvik etmiştik. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk bypass ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarıya imza atan sağlık ekibimiz ve sağlığına kavuşan hastalarımızla görüntülü görüşerek heyecanlarına ortak olduk. Zorlu ameliyatları başarıyla tamamlayan hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin her köşesinde, şifa dağıtan ellerle hayatlara dokunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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Son Dakika Güncel Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu 'Göğsümüzü kabartan an' notuyla paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    sayın bakan, bugün çoçuğa eczaneden ilaç aldım. çok tuttu. fiyatlar çok yüksek 2 0 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Bünyesinde Tıp profesörü olmayan tıp fakültelerini açmak ne kadar yanlış kararlardı. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı - Son Dakika
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