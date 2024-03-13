Kenya'da kuraklık nedeniyle yardıma muhtaç kişi sayısı 2 milyona çıktı

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NAİROBİ, 13 Mart (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi (NDMA), Kenya'da insani yardıma muhtaç kişi sayısının 2 milyona çıktığını açıkladı.

Yardıma muhtaç kişilerin çoğunluğu, ülkedeki 23 kurak ve yarı kurak bölgenin bazılarında 2023 yılının Ekim ile Aralık ayları arasındaki El Nino yağmurları nedeniyle mağdur olanlardan oluşuyor. Merkez, Ocak ayı sonunda yardıma muhtaç kişi sayısını 1,5 milyon olarak tahmin etmişti.

NDMA, "İlçelerde ayrıca akut yetersiz beslenme de görülüyor. 6 ila 59 aylık 847.932 çocuk ile 124.359 gebe ve emziren kadın akut yetersiz beslenmeden muzdarip olup tedaviye ihtiyaç duyuyor" ifadesini kullandı.

Merkez, takip edilen çevre, üretim, erişim ve kullanım göstergelerine bakıldığında, 23 kurak ve yarı kurak bölgenin şu anda "normal aşamadan" geçtiğini kaydetti. Normal aşama durumu, 2023'teki kısa yağmur sezonunun elverişli performansı sayesinde kuraklığın olmaması anlamına geliyor.

Kenya, 2023 yılında şiddetli El Nino yağmurlarından etkilenen Afrika Boynuzu ülkeleri arasında yer alıyor. Bu yağmurlar, insani yardıma muhtaç kişi sayısını artırıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi verilerine göre, Büyük Afrika Boynuzu bölgesi genelinde yaklaşık 58,1 milyon kişi akut gıda güvensizliği mağduru. Bu kişilerin 30,5 milyonu Cibuti, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'da bulunuyor. 27,6 milyonu ise Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Tanzanya'da yaşıyor.