Keşan'da Dünya Temizlik Günü etkinliğinde 2 saatte 63 torba atık toplandı - Son Dakika
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Keşan'da Dünya Temizlik Günü etkinliğinde 2 saatte 63 torba atık toplandı

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Keşan\'da Dünya Temizlik Günü etkinliğinde 2 saatte 63 torba atık toplandı
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Keşan'da Dünya Temizlik Günü etkinliğinde gönüllüler 2 saatte 63 torba atık topladı. Toplananlar arasında araba lastiği, ayakkabı ve giyim eşyası dikkat çekerken atıklar Keşan Belediyesi ekiplerince geri dönüşüm tesisine götürüldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği kapsamında gönüllüler, 2 saatte 63 torba dolusu atık topladı.

Keşan Belediyesi, Keşan Saros Doğa ve Spor (SARDOS) Derneği, Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye) ve TEMA Vakfı Keşan temsilciliği tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında Yeni Mahalle'deki Kale Tepe mevkisi girişindeki ağaçlık alanda çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Haydi Yapalım Derneği Temsilcisi Nur Çankaya Bodur, Keşan SARDOS Derneği Başkanı Faruk Eker, TEMA Vakfı Keşan Temsilcisi Gülay Demir Ardalı ve aralarında çocukların da olduğu gönüllüler etkinliğe katıldı. Etkinlikte yaklaşık 2 saatte 63 büyük boy plastik torba dolusu cam, plastik, kağıt ve metal atık toplandı. Toplanan atıklar arasında araba lastiği, ayakkabı ve giyim eşyaları olması dikkat çekti. Atıklar, Keşan Belediyesi ekipleri tarafından alınıp geri dönüşüm tesisine götürüldü.

'1 YIL ÖNCE BU KADAR ÇÖP YOKTU'

Keşan SARDOS Derneği Başkanı Faruk Eker, geçen yıl da aynı bölgede temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, "1 yıl önce bu kadar çöp yoktu. 1 yıl önce bu kadar kirletilmemişti. Bu yıl geldiğimizde kat kat fazla kirlilikle karşılaştık. Bizim en büyük sorunumuz evsel atıklarla yapılan çevre kirliliği. Bunun rahatsızlığını duyuyoruz. Maalesef artık bu ülkemizde alışkanlık haline gelmeye başladı. İlerleyen dönemde ülkemizde çöp üzerinde yaşamaya mahkum edileceğiz. Temiz bir çevre, temiz bir gelecek için lütfen çöplerimizi bulunduğumuz yere, doğaya atmayalım. Toplayalım, götürelim, çöp toplama merkezlerine bırakalım. Bizim de bir katkımız olsun. Kirli olmayan, temiz bir çevremiz olsun" dedi.

'BAŞKA DÜNYAMIZ YOK'

Haydi Yapalım Derneği Temsilcisi Nur Çankaya Bodur ise geçen yıl temizledikleri alanın kirletildiğini ifade ederek, "İnsanlar sanki hiç temizlenmemişçesine buraya çöplerini bırakıp gitmişler. 5 dakikada tükettikleri atıkları bırakıp gitmişler. Yıllardır burada büyüyen ağaçlara zarar vermemesi için kırık cam şişelerini tek tek toplamaya çalışıyoruz. Bizim başka bir dünyamız yok. Bu işe önce anne ve babanın evde eğitim vermesiyle başarabiliriz. Okulda insanlar zaten bir şekilde eğitim vermeye çalışıyorlar. Çeşitli farkındalık projeleri yapılıyor. Bunun dışında belki çöp atanlara verilecek para cezaları caydırıcı olabilir" diye konuştu.

'DAHA DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Çevre gönüllüsü Aras İpsalalı da 5 yıldır aynı noktada çöp topladıklarını dile getirerek, "Amacımız gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek. Gelecekte bir piknik yapmaya geldiğimizde bu şekilde pis bir ormanı bulmamak için bugün burada bir emek sarf ediyoruz. Biz atmıyoruz ama biz topluyoruz. Herkesten bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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