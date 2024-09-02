Kiraladığı Aracın Zarar Görmesi Üzerine Arkadaşını Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kiraladığı Aracın Zarar Görmesi Üzerine Arkadaşını Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi

Kiraladığı Aracın Zarar Görmesi Üzerine Arkadaşını Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kiraladığı otomobile zarar verdiği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Caner Çiçek'i vuran Mehmet A., adliyeye sevk edildi. Olay, Erikli köyü sahilinde meydana geldi; Caner Çiçek, Mehmet A.'nın otomobiline zarar verirken, Mehmet A. tabancasıyla ateş açarak arkadaşını öldürdü. Yakalanan Mehmet A., işlemleri sonrası adli mercilere gönderildi.

02.09.2024 15:19
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i (26) öldüren Mehmet A. (24), adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve arkadaşı Caner Çiçek, mesaiden sonra kaldıkları pansiyona geldi. İddiaya göre, Caner Çiçek, Keşan'a gitmek için Mehmet A.'dan kiralık otomobilini istedi. Olumsuz yanıt alan Çiçek, pansiyonun önünde duran Mehmet A.'nın otomobiline zarar vermeye başladı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek'e 3 el ateş etti. Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZE İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaçan Mehmet A., polis ve jandarma ekipleri tarafından İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerinin deposunda saklanırken yakalandı. Caner Çiçek'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilirken, jandarmada susma hakkını kullanan Mehmet A. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan Mehmet A.'nın arkadaşı Caner Çiçek ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarına, 'Ölüm var, ödün yok', 'Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar' yazdığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kiraladığı Aracın Zarar Görmesi Üzerine Arkadaşını Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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