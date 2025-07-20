Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi

20.07.2025 10:55
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Ziya Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'daki kökleşmeyi sağladığını vurguladı.

6 Nisan 1920

1- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler: " Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'da kökleşmemizi sağladı"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AA'nın "IDEF 2025'e Doğru" tema başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Türkiye'nin lazer silahı ALKA, hibrit KAPLAN'la avlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli platformlara güç katan yeni sistemler IDEF 2025'te görücüye çıkacak

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- Dünyanın ilk otonom ve elektrikli "lego" kara aracı ENOCH, savunma sanayisinin hizmetinde

ENOCH, tasarım, prototip ve ticarileşme süreçlerinin ardından uluslararası pazarda yerini alırken ROKETSAN tarafından satın alınmasıyla savunma sanayisine de entegre edildi

Modüler Makina AŞ'nin Kurucusu ve Genel Müdürü Mansuri Çaynak:

"Ürün, yalnızca iş makinası değil savunma, afet yönetimi, madencilik, tarım, inşaat ve iç güvenlik gibi birçok alanda görev alabilen bir sistem çözümü niteliği taşıyor"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Jandarma sıhhiye personeline gerçek koşulları aratmayan eğitim veriliyor

HAVELSAN ana yükleniciliğinde kurulan Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde personelin eğitimi için kullanılma sunuldu

Jandarma Sağlık Astsubay Kıdemli Üstçavuş Melih Zıhlı:

"Burada verdiğimiz eğitim sayesinde komando timindeki sıhhiyecimiz, güvenli tahliye şartları gerçekleşinceye kadar operasyon sahasında yaralanan silah arkadaşının hayatta kalmasını sağlayacak acil tıbbi müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğreniyor"

Jandarma Uzman Çavuş Ömer Sondoğan:

"Muharebe ve operasyon ortamında yaralanan silah arkadaşıma acil tıbbi müdahale edebilecek yetenekleri kazandıran bir eğitimi almış olmanın verdiği güvenle insan hayatına dokunan bir vazifeyi yerine getirecek olmanın mutluluk, gurur ve heyecanını her daim yaşamaktayım"

(Serhat Tutak/Ankara)

5- İstanbul'da bisiklet kullanımını artırmanın yolu uygun altyapıdan geçiyor

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz:

"İstanbul, bir ucundan bir ucuna 150 kilometre. Bisiklet, 150 kilometre gitmek için yapılmamış, elektrikli bisikletle belki gidersiniz ama burada asıl amaç kısa mesafe ulaşımını çözmek yani toplu ulaşımdan indiğinizde evinize, evinizden çıktığınızda bakkala, camiye, pazara, okula, alışverişe, toplu ulaşıma gitmek için kullanmak"

"Bunun altyapısının düzenlenmesi halinde bisiklet, İstanbul'da çok ciddi bir çözüm ortağı olacak"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ABD'li emekli diplomat James Jeffrey: " İsrail'in Suriye'de ne yapmaya çalıştığı belli değil"

Jeffrey, İsrail yönetiminin izlediği politikanın Suriye'nin bütünlüğünü ve varlığını tehdit ettiğini belirterek, "İsrail'in Suriye'deki hedefi ne?" sorusunun öne çıktığına dikkati çekti

(Can Hasasu/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- YTÜ'lü öğrenci, hazırladığı dron yazılımıyla uluslararası yarışmada birinci oldu

Üniversitenin Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Meryem Koç tarafından geliştirilen dron yazılımı, gerçek zamanlı haritalama ve konumlandırma teknolojilerini içeren otonom hava araçları alanında öne çıkıyor

Portekiz'deki Shift Appens hackathonunda "SPADE Drone SLAM ile Otonom Uçuş" kategorisinde dereceye giren Koç, TEKNOFEST için hazırlandığı yeni projesi depo robotuyla da insanların ağır iş gücünden kurtulup daha çok bilişsel ve yaratıcılık alanına yönelmesini amaçlıyor

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Petrol fiyatları kritik 70 dolar bandında denge arıyor

Sparta Kıdemli Petrol Uzmanı Neil Crosby:

"Petrol fiyatlarının 70 dolar bandında kalması muhtemel ancak daha keskin bir hareket için önemli bir gelişmeye ihtiyaç var"

Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi:

"Petrol fiyatlarının yılın geri kalanında 66-68 dolar bandında seyretmesini bekliyorum"

Facts Global Energy Orta Doğu Petrol Piyasası Uzmanı Palash Jain:

"Trump'ın gümrük tarifesi tehditlerinin küresel talep görünümünü zayıflatabileceği endişesi, yükselişi sınırlayan faktörler arasında"

(Duygu Alhan/Ankara)

9- Emtia piyasalarında geçen hafta değerli metaller parladı

Altın üç haftanın zirvesini, gümüş yaklaşık 14 yılın, platin 11 yılın ve paladyum 2 yılın en yüksek seviyelerini gördü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi için 50 günlük süre tanıdığını ve bu sürenin sonunda yaptırımlar uygulayabileceğini açıkladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

10- Çağdaş Atan, Başakşehir'de önemli başarılar elde etmenin zamanının geldiğini düşünüyor:

"Bu sezon hedeflerimiz büyük. Bir gün Avrupa'da çok ciddi bir başarı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu, bu sezon ya da en kısa zamanda Başakşehir ile olur"

"Hem akademi hem de A takım oyuncu havuzunu genişletip Başakşehir'i rekabet edebilen ve satış yapabilen bir kulüp haline getirmeyi amaçlıyoruz"

"Saha içiniz çok iyi olabilir ama oyuncular ve yönetimle iletişim beceriniz iyi değilse yeterli olmuyor"

"Ekip olarak 6 yıllık bir kariyerimiz var. Bilgi, donanım ve tecrübe olarak en iyi dönemimizi yaşadığımızı söyleyebilirim"

(Emre Doğan/Seefeld) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi - Son Dakika

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