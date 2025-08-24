Kıbrıscık'ta Su Hattına İkinci Saldırı - Son Dakika
Kıbrıscık'ta Su Hattına İkinci Saldırı

Kıbrıscık\'ta Su Hattına İkinci Saldırı
24.08.2025 17:59
Kıbrıscık'ta içme suyu hattına ikinci kez zarar verildi, belediye onarım çalışmalarına başladı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine içme suyu sağlayan hatta bir kez daha zarar verildi.

İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı

İÇME SUYU HATTINDAKİ TAHRİBAT KAMERADA

Bölgede yaşayanlar, içme suyu hattının geçtiği yere gidip tahribatın yaşandığı alanı görüntüledi. Belediye ekipleri içme suyu hattının onarılması için çalışma başlattı.

"BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI"

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen'de su hattının tahrip edilmesine tepki göstererek, "Bir hafta içinde Kıbrıscık su hattına ikinci saldırı. Bugün hat boyunda tahrip edilen yerlerin tamirine başladık. İçme suyunda bakımdan dolayı halkımızın içme suyunu kullanırken, tedbir almaları önemle rica olunur. Bölgede yapılan incelemelerde failler tespit edilmiş olup yasal işlem yapılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

