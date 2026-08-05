Kiev'e Rus Saldırısı: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Kiev'e Rus Saldırısı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kiev\'e Rus Saldırısı: 1 Ölü, 12 Yaralı
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda 1 kişi ölü, 12 kişi yaralandı. Altyapıda hasar oluştu.

KİEV/MOSKOVA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kiev askeri idaresinin verdiği bilgilere göre, çarşamba günü yerel saatle 02.10 itibarıyla kent genelinde yediden fazla noktada hasar kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kent merkezi yakınlarında bir depo binasının yıkıldığını ve kurtarma ekiplerinin enkazdan iki kişiyi kurtardığını belirtti.

Saldırılar nedeniyle depolarda ve depolama alanlarında yangınlar görülürken, kentin dış mahallelerinde de büyük bir yangın yaşandığını belirten Kliçko, bir apartmanın yakınına füze parçaları düştüğünü de sözlerine ekledi.

Öte yandan, yerel yetkililerin Telegram üzerinden yaptığı açıklamalara göre, Kiev kentini çevreleyen bölgede 1 kişi daha hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar son günlerde yoğunlaşırken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Moskova'ya geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenlediğini söyledi. Sobyanin, saldırıda 190'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Moskova yetkilileri, can kaybı ve altyapı hasarı konusunda açıklamada bulunmadı.

Kentte bulunan Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında uçuş güvenliğine yönelik kısıtlamalar uygulamaya kondu.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'un verdiği bilgilere göre salı günü Moskova'yı hedef alan Ukrayna saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Rusya'nın çeşitli bölgelerini hedef alan Ukrayna saldırılarında ise 10 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Rus Saldırısı: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

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