Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı yürekten kutladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı yürekten kutladı

Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları\'nı yürekten kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takımın azmiyle gençlere örnek olduğunu belirterek, ay-yıldızlı bayrağı zirvede dalgalandırdıkları için teşekkür etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir sevinç yaşatan Filenin Sultanları'nı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Kızlarımızın her biri azmiyle, disipliniyle ve takım ruhuyla gençlerimize çok güzel bir örnek oldu. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum evlatlarım. Sizinle gurur duyuyoruz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı yürekten kutladı - Son Dakika

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