Kılıçdaroğlu Cizre\'de serbest bölge ve OSB büyümesi çağrısı yaptı

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ŞIRNAK) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette, "Gerekirse OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak burada daha ucuz elektrik, daha verimli, fabrika maliyeti daha düşük üretim; bunların hepsi sağlanabilir. Bu sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya da hizmet etme anlamına gelir. Kazanan sadece Türkiye değil, Orta Doğu kazanacak. Bu bölgenin mutlaka büyütülmesi lazım, gelişmesi lazım. Buna sizin ihtiyacınız olduğu kadar Türkiye'nin ihtiyacı var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette bölge ekonomisi, ticaret ve istihdam, yerel üretim ile esnaf ve iş dünyasının sorunları ele alındı. Görüşmede ayrıca bölgenin ekonomik ihtiyaçları ve yerel üretimin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"Cizre'nin bu bölgedeki önemini sadece ben değil aslında bütün Türkiye biliyor. Binlerce yıllık bir tarihi var. O tarihin size yüklediği bir sorumluluk var. Aynı zamanda Orta Doğu'ya açılan bir kapı burası. Günde bin 400'ün üzerinde araç buradan çıkıyor. Bin 400'ün üzerinde araç da oradan geliyor. Tabii bu kadar hızlı bir trafiğinin olduğu yerde biz isteriz ki Cizre çok daha hızlı büyüsün, hızlı kalkınsın, karşılıklı iş birliği olsun" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda bir aksaklık varsa hükümetler devreye girsin, o aksaklıkları gidersin. Çünkü sonuçta kazanç tek taraflı değil. Hem Türkiye kazanacak hem karşı taraf kazanacak. Dolayısıyla iki tarafın da kazanabileceği bir ekonomik modeli süratle hayata geçirmek lazım. Serbest bölgeyle ilgili öneriniz var. Bunun da değerlendirilmesi lazım. Gerçekten bu tarihi yolun, ekonomik yapının büyüyerek ve gelişerek sürdürülmesi gerekiyor. Burada önemli olan Türkiye'nin pozisyonu. Türkiye, Orta Doğu'da dominant, güçlü bir ülke. Dolayısıyla bir serbest bölge pozisyonuna gelmiş olması, Türkiye'nin hem üretimde hem diğer alanlarda, kültür dahil olmak üzere karşılıklı gelişmeyi sağlayabiliriz. Yani sınırın ötesindeki arkadaşlarla akrabalık ilişkilerimiz de var. Dolayısıyla sanatın, kültürün, ekonominin, sanayinin mutlaka karşılıklı geliştirilmesi lazım. Bu ekonomi büyüyorsa bunun bölgeye yansımaları da olacaktır. Sadece Cizre'ye değil, bölgeye de yansımaları olacaktır. Serbest bölgeyle ilgili biz bunu parlamentoda dillendiririz. Gerekirse soru önergesi veririz. Hangi gerekçeyle buranın serbest bölge ilan edilmediğini öğrenmiş oluruz. Elde ettiğimiz bilgileri size aktarırız.

"BÖLGE EĞER BİR SERBEST BÖLGEYE DÖNÜŞÜRSE BURADAN ORTA DOĞU'YA İHRACATIMIZ DA ARTAR"

Ayrıca OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapmanıza da çok memnun oldum. Yeni bir üniversite, güçlü bir üniversite. Sanayi bölgesinde kurulan bir üniversite. Orayla iş birliği yapmanız, burası serbest bölge olursa oradan buraya çok ciddi katkılar olabilir diye düşünüyorum. Buraya gelmeden önce bir baktım, sizin organize sanayi bölgenizde de 9 tesisin kapandığını gördük. Tabii hangi gerekçeyle kapandılar, bunu bilmiyoruz. Çünkü biz tesislerin kapanmasını değil, normalde yeni tesislerin açılmasını bekleriz. Bu kadar hızlı trafiğin olduğu, geliştiği bir bölgede tesisler hangi gerekçeyle kapandı, bilmiyoruz. Doğal gaz yeteri kadar o bölgeye, yani sanayiye veriliyor mu, verilmiyor mu? Hatlar buradan geçiyor. Dolayısıyla beslenmesi lazım. Altyapının buna göre oluşturulması lazım. Bölge eğer bir serbest bölgeye dönüşürse buradan Orta Doğu'ya olağanüstü, gerçekten ihracatımız da artar. O taraftan buraya da gelenler olur. Karşılıklı istihdam, karşılıklı kültür alışverişi; bunların hepsi gerçekleşebilir. Bin 400 yıllık bir kent burası. Aslında bakıldığı zaman, Türkiye'de sanata, kültüre meraklı olan herkesin Cizre'yi mutlaka bildiğini, hatırladığını ve Cizre'yle ilgili bilgiye de sahip olduğunu üç aşağı beş yukarı biliriz zaten.

"BU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ BÜYÜTMEMİZ LAZIM"

Elektrik fiyatları çok pahalı. Gerekirse o konuda OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak burada daha ucuz elektrik, daha verimli, fabrika maliyeti daha düşük üretim; bunların hepsi sağlanabilir. Bu sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya da hizmet etme anlamına gelir. Kazanan sadece Türkiye değil, Orta Doğu kazanacak. Çünkü Orta Doğu halklarıyla zaten akrabayız. Bu akrabalık ilişkilerimizi ekonomik anlamda da güçlendirerek yolumuza devam ederiz. Bizim için önemli olan bu: daha fazla iş ve istihdam. Burada işsizlik var mı, onun boyutunu bilmiyorum. Mutlaka vardır, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. İşsizlik olayının da bu bölgede aslında normalde olmaması lazım. Bu kadar hızlı trafiğin olduğu, ürünlerin karşılıklı gidip geldiği bir yerde istihdam açısından bir sorunun olmaması gerekir. Ama anladığım kadarıyla böyle bir sorun da var. Özellikle OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliğinde genç arkadaşların teknik okullarda, buradaki organize sanayi bölgesinin ihtiyaç duyduğu teknisyenlerin yetişmesi açısından onlarla yapılacak bir iş birliğinin çok önemli olduğuna inanıyorum."

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'ın, "Biz sanayi mektebini kurduk. Cizre OSB'nin sorunlarıyla ilgili ben 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bey'e bir rapor sundum. O raporda ben özellikle şunu arz ediyorum: Cizre'nin, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehrimizin istihdama olan katkısını, OSB'nin istihdama olan katkısını arz ettim. Orada bizim üç tane temel sorunumuz var. Birincisi, doğal gaz ulusal iletim hattı, OSB'nin hemen beş kilometre ötesinden geçiyor. Bir türlü OSB'ye biz oradan, ulusal iletim hattından hat çektiremedik" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "OSB var burada, doğal gaz niye gelmiyor? Doğal gaz gelmesi lazım, burnunuzun dibinden geçiyor doğal gaz. Burada da organize sanayi bölgesi var. Üstelik bu organize sanayi bölgesini büyütmemiz lazım. Burada organize sanayi bölgesi büyürse, üretim burada artarsa, İstanbul'dan malı getireceğinize burada üret, buradan götür." diye konuştu.

"BİR OSB'DE FABRİKANIN KAPANMASI DOĞRU DEĞİL"

Yıldırım'ın, "Bin 700 dönüm daha OSB'nin genişleme alanına katılması için başvurduk. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza verdiğimiz dilekçede bir de OSB'nin şu anda kendi imkanlarıyla kendi altyapısını sağlama şansı yoktur. Sorunlarımız var. Biz hem yatırım çağıralım diye altıncı bölge teşviklerini sürekli yayınlıyoruz. Ama veyahut da başka bir OSB kuruyoruz. Ben özellikle önceliklendirme sorunlarının ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum. Cizre OSB'nin bütün sorunları çözülmeden Silopi'de veya herhangi bir yerde OSB'nin kurulması aslında iki OSB'yi de sakat bırakır. Biz onları arzu ettik. Özellikle Cizre OSB'nin, sizin de dile getirdiğiniz gibi, hem doğal gaz sorunumuz var hem enerji sorunumuz var" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir OSB'de bir fabrikanın kapanması doğru değil. Düşünün, o fabrikayı kurmak için emek harcanmış, belli bir yatırım yapılmış, belli bir üretim söz konusu. Onu siz kapatıyorsanız bu Türkiye'nin ayıbıdır. Sizinle ilgili olay değil yani normalde hükümetin destek vermesi lazım, teşvik etmesi lazım. Bu sadece Cizre'nin değil, bu bölgenin artı komşu ülkenin de büyümesi demektir. İlişkilerin artması demektir. Kültür alışverişi demektir. Dolayısıyla Cizre, tarihsel açıdan da bugünkü çerçevede de Türkiye'nin çok önemli bir bölgesi. Bu bölgenin mutlaka büyütülmesi lazım, gelişmesi lazım. Buna sizin ihtiyacınız olduğu kadar Türkiye'nin ihtiyacı var. Karadeniz'in de buna ihtiyacı var, İzmir'in de buna ihtiyacı var. Bu bölgenin o açıdan büyümesi lazım. Belki planlamanın bu çerçevede bir program hazırlayıp buraya özel bir önem vermesi lazım. Eğer bunlar yapılabilirse bölge de kalkınmış olacak. Burada insanlar iş bulmak için İzmir'e, İstanbul'a gideceğine istihdam yaratılır. Okulu burada olur, teknik okulu burada olur. Gelir burada çalışır, emeğini buraya harcar, burada kazanır. Cizre bu açıdan hem üretimde teknoloji hem de üretimde sayısal büyüklüğü sağlayabilecek potansiyele sahip. Çünkü bin 400'ün üstünde tır buradan geçiyor, bin 400'ün üstünde tır oradan geliyor. Bunlar herhalde boş gidip gelmiyorlar. Ürün götürüp getiriyorlar. Dolayısıyla buna eğileceğiz. Söylediğiniz o iki sorunu hem parlamentoda dillendireceğiz, gerekirse soru önergesi vereceğiz, alacağımız yanıtları size göndereceğiz. Bu bölgenin kalkınması, bu bölgede istihdamın yaratılması, işsizliğin önlenmesi, entelektüel düzeyinin yükseltilmesi sadece sizin değil, Türkiye'nin buna ihtiyacı var."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından Kırmızı Türbe ve Cizre Mirleri Türbesi'ni ziyaret etti.