(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava nedeniyle ifade için geldiği Ankara Adliyesi'nde duruşma salonuna güçlükle girebildi.
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla ifadesini vermek için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna girmekte izdiham nedeniyle zorluk yaşadı. Kılıçdaroğlu salona güçlükle girebildi.
Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş Ankara Adliyesi'ne geldi.
Bu arada, güvenlik kuvvetleri sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşma sonrasında açıklama yapacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu Duruşmaya Girdi, Adliye Önünde Gerginlik - Son Dakika
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