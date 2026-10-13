Kılıçdaroğlu hiçbir gazeteci tutuklanmasın dedi, Kahraman\'a serbestlik istedi

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne olursa olsun hiçbir gazeteci tutuklanmamalı. Ev hapsi bunlar için geçerli olmamalı. Eğer gazeteci tutuklanıyorsa, orada demokrasi yara alıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü olduğunu belirterek, "Ankaramız ile gurur duyuyoruz, Ankaralılarla gurur duyuyoruz. Başkenti başkent yapan, başkentin kalkınmasına, büyümesine katkısı olan herkese selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

43 madencinin hayatını kaybettiği Amasya'daki facianın yıl dönümü olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Allah bu tür facialara yol açmasın, izin vermesin, en büyük dileğimiz odur zaten. Umarız bir daha bu tür acıları yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN BARIŞI İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu geçen hafta Şırnak'ta olduklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Halkın çözüm süreciyle ilgili duyarlılığı var ama endişeleri de var. 'İnşallah bozulmaz, inşallah çözüm süreci başarıya ulaşır' diyorlar. Bu olayın bitmesi için CHP olarak öteden beri katkı verdik, mücadele ettik, adres gösterdik. Bu sorunun çözülmesi lazım. Sorunun çözülmesi için CHP olarak geçmişte de katkı verdik, bugün de katkı veriyoruz. Bir an önce bu sorun çözülsün ve Türkiye, bölge huzura kavuşsun, bölgenin arzu ettiği en temel beklenti bu.

Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte, özgürce yaşamak istiyoruz. Aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Birlikte olmalıyız, birlikte mücadele etmeliyiz. Kıvançta ve tasada beraber olmalıyız. Dolayısıyla ayrımcılığa yer yok. Teröre de yer olmasın ve hep beraber bu ülkede birlikte huzur içinde yaşayalım. Biz bugün de gelecekte de bu ülkenin hayrı, barışı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. CHP'nin kalbi Doğu'da, Güneydoğu'da atıyor. Bunu bilmenizi isterim."

"SINIR KAPISININ AÇILMASINI İSTİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, Cizre'nin organize sanayi bölgesine doğal gaz hattının çekilmesini talep ederek, "Orası Türkiye'nin aydınlık yüzü olacak. Orası Türkiye'nin lojistik üssü olacak. Orası istihdam yaratacak. Bunu kaçırmamak gerekiyor" dedi. Nusaybin Sınır Kapısı'nın 14 yıldır kapalı olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bekliyorlar. Sınır kapısının açılmasını istiyorlar. Çünkü bu sınır kapısı Mardin, Cizre, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman için son derece önemli" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, seyahati esnasında bir kız çocuğunun yanına gelerek kendisine, okula gitmek istediğini ama köy yollarının kötü olduğunu söylediğini aktararak, "O kızın talebini hem Milli Eğitim Bakanı'na hem yolları yapacak olan bakana iletmek istiyorum. O kızın talebi mutlaka ama mutlaka yerine gelmeli. O kız okumak istiyor. Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak istiyor. Okumak isteyen bir kız varsa elinden tutmak ve onun sorunlarını mutlaka çözmek gerekiyor" dedi.

Kendisinin medyada en sert ve haksız eleştirilere muhatap olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ama ne olursa olsun hiçbir gazetecinin tutuklanmasını istemedim. Bugüne kadar ağzımdan 'Gazeteci tutuklansın' diye bir cümle çıkmadı. Gazeteciler, bir ülkenin haber alması için vatandaşlar adına günün 24 saati çalışan kişilerdir. Hepsine illa 'Doğru yapıyor', 'Doğru haber yapıyor' diye iddiamız yok, ama doğru haber yapmayanı medyanın kendi aktörleri, medyanın dışına çıkarabilmeli. Eğer bunu dışına çıkaramıyorsa, medya da saygınlığını kaybediyor. Medyanın büyük ölçüde saygınlığını kaybettiğinin de farkındayım. Medyanın doğru haber vermediği için, halkı yanılttığı için, ben bunun da farkındayım. ve güven kaybediyor böylece. Ama ne olursa olsun hiçbir gazeteci tutuklanmamalı. Ev hapsi bunlar için geçerli olmamalı. Eğer gazeteci tutuklanıyorsa, orada demokrasi yara alıyor."

"TAYFUN KAHRAMAN'I SERBEST BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri'nin Tayfun Kahraman ile ilgili 8 Ekim 2026 tarihli yazısı olduğuna değinerek, "Artık Tayfun Kahraman'ı serbest bırakın. Vicdan var ya, akıl var ya, hukuk var ya, insanlık var ya. Çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sorunlar yumağı şeklinde günlük yaşadığını, halkın acıları günlük yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Narenciye üreticisi, zeytin üreticisi, çeltik üreticisi büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır. Geçen yıl kilosu 50 liraya alıcı bulan zeytin şimdi 18 liradan alıcı bulamıyor. Dün Manisa'da, Zeytinliova'da, Ballıca'da, Erdelli'de ve civar bölgelerde üreticiler toplamamaya karar verdiler ve protesto ettiler. Eğer çiftçiyi desteklemezseniz, biz beslenemeyiz. Dışarıdan getiririz bütün ürünümüzü. Dışarıdan gelmek elin oğlunu zenginleştirmek demektir. Bizim insanımızı niye varlıklı kılmıyorsunuz, niye alın terini ve hakkını teslim etmiyorsunuz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Tarım Kanunu'na her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Tarıma dünyada destek vermeyen hiçbir ülke yoktur. Bizim de özel bir yasamız var ve yasanın gereklerinin yapılması lazım" dedi.

"ÇİFTÇİLERİ ÖRGÜTLEYİN"

Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesini okuyan Kılıçdaroğlu, "Kanuna göre çiftçilere, tarıma 630 milyar lira bir yıl içinde destek vermek gerekiyor. Peki verdiğimiz destek ne kadar? 138 milyar lira. Neredeyse beşte, altıda biri. Yani yasa uygulanmıyor. Ziraat Odaları Birliği Başkanı'ndan rica ediyorum: lütfen çiftçileri örgütleyin, hakkınızı isteyin, CHP de kapı gibi arkanızda dursun" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ben çiftçi olmadığım halde razı değilim, siz çiftçisiniz, siz de razı olmayın kardeşim. Niye razı oluyorsunuz, niye boynunuzu uzatıyorsunuz? Yürekli olun biraz, cesur olun biraz, hakkınızı isteyin biraz. 'Ben yasal hakkımı istiyorum' diyin" dedi.

"Ağlamayan bebeğe mama verilmez" denildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yapmıyorlarsa hesabını soracaksın. Yapmıyorlarsa gereğini yapacaksın. Eğer çiftçiler bir noktaya gelmiş, artık üretim yapamıyorsa, o noktaya gelmişse, tarlasını toplayamıyorsa, süremiyorsa, zeytinini toplayamıyorsa, bir sorun var demektir. Size destek verecek olan partinin adı CHP'dir çiftçi kardeşim. Diğerleri gibi değil, bunu bil çiftçi kardeşim. Sana destek verecek olan, senin hakkını, hukukunu savunacak olan partinin adı CHP'dir. Çiftçinin partisidir, alın terinin partisidir CHP. Sen yeter ki hak iste, hakkını teslim etmek bizim boynumuzun borcu, bunu yapacağız. Tarlana küsme. Toprağına küsme. Hakkını ara, ben en önde yürüyeceğim. En önde ben yürüyeceğim, sizin hakkınızı teslim etmek için."

"TÜRKİYE'Yİ VE SİYASETİ KİRLİLİKTE ARINDIRACAĞIZ"

"Arına, arına iktidara" sloganlarının ardından Kılıçdaroğlu, "Evet, arına arına gideceğiz. Türkiye'yi ve siyaseti kirlilikten arındıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

(SÜRECEK)