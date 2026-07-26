Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na Kutlama

Kılıçdaroğlu\'ndan Filenin Sultanları\'na Kutlama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu, "Azminiz, sarsılmaz mücadeleniz ve gösterdiğiniz o muhteşem duruşla hepimizi bir kez daha gururlandırdınız" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti;

"Filenin Sultanları! FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan, göğsümüzü kabartan ve bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.

Azminiz, sarsılmaz mücadeleniz ve gösterdiğiniz o muhteşem duruşla hepimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA

Filenin Sultanları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı Kameralar gerçeği ortaya çıkardı İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 18:38:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.