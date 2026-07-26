Kılıçdaroğlu\'ndan Filenin Sultanları\'na Kutlama

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu, "Azminiz, sarsılmaz mücadeleniz ve gösterdiğiniz o muhteşem duruşla hepimizi bir kez daha gururlandırdınız" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti;

"Filenin Sultanları! FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan, göğsümüzü kabartan ve bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.

Azminiz, sarsılmaz mücadeleniz ve gösterdiğiniz o muhteşem duruşla hepimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız."