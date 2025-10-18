Kilis'te Hijyenik Olmayan Nar Ekşisi İmalathanesi Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kilis'te Hijyenik Olmayan Nar Ekşisi İmalathanesi Kapatıldı

Haberin Videosunu İzleyin
18.10.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kilis\'te Hijyenik Olmayan Nar Ekşisi İmalathanesi Kapatıldı
Haber Videosu

Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bir nar ekşisi imalathanesi 3 gün süreyle kapatıldı.

Kilis'te hijyen kurallarını hiçe sayan ve halk sağlığını tehlikeye atan nar ekşisi imalathanesi 3 gün süreyle kapatıldı ve tüm ürünler imha edildi.

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı

"TEKRARI HALİNDE YAPTIRIMI DAHA AĞIR OLACAK"

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ile denetim yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki nar ekşisi imalathanesinin hijyen kurallarına uymadığını tespit etti. Yaşar, ihbar üzerine imalathaneye geldiklerini, işletmede sağlıksız ortamda nar ekşisi üretildiğini belirtti.

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı

İmalathaneyi 3 gün kapatacaklarını dile getiren Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler toplanarak zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı

PİŞKİNLİKLERİ ÇILDIRTTI

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar "Sen bu malzemelerle yapılan ürünleri çocuğuna yedirir mini?" sorusuna imalathane sahibinin "Hayır" yanıtı "pes" dedirtti.

Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı
Kaynak: AA

3-sayfa, Sağlık, Güncel, Zabıta, kilis, Nar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Hijyenik Olmayan Nar Ekşisi İmalathanesi Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı İşte verdiği ifade 14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
Ankara’da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi Ankara'da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi
Skandal iddia Cemil Çiçek’e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti
Savaş hazırlığı mı Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı 63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

16:17
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı
16:04
Sergen Yalçın’dan sürpriz ilk 11
Sergen Yalçın'dan sürpriz ilk 11
16:04
İsrail’de Mehmetçik korkusu “Kabus“ manşetleri atmaya başladılar
İsrail'de Mehmetçik korkusu! "Kabus" manşetleri atmaya başladılar
15:40
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
15:35
Fatih Terim’den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
15:29
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:30
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
14:21
Dilan Polat intihara mı kalkıştı Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
14:19
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
13:42
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray’dan çok çirkin yanıt
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt
13:22
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
12:39
Sanat dünyası yasta Arif Erkin Güzelbeyoğlu’na son veda
Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 16:53:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kilis'te Hijyenik Olmayan Nar Ekşisi İmalathanesi Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.