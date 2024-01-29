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Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş - Son Dakika
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Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş

İstanbul'daki kilise saldırısında hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cihan'ın kuzeni cenaze töreninde "Kilise cemaatiyle bir bağlantısı yoktu. İlk defa gezmek için Sarıyer'e gitti. Giderken kiliseyi görüyor. Zaten kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Vakit geçirmek ve gezme amacıyla oraya girmiş. Dünyada alacak, verecekle ve parayla işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı." dedi.

Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan\'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş
29.01.2024 - 19:09,  Güncelleme: 19:15
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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Katolik Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cihan'ın kuzeni, "Kimseye zarar vermeyen bir insandı. Kilise cemaatiyle bir bağlantısı yoktu. İlk defa gezmek için Sarıyer'e gitti. Giderken kiliseyi görüyor. Pazar günü gezme amacıyla kiliseye gitmiş. Zaten kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Dünyada alacak, verecekle ve parayla işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Sarıyer Büyükdere'de bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda ayine katılan 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan başından vurularak hayatını kaybetmişti. Faillerin 12 saat geçmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalandığı olayla ilgili 51 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

KATOLİK KİLİSESİ EPİSKOPOSU DA CENAZEYE KATILDI

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan için Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu Massimiliano Palinura, Tuncer Cihan'ın annesi Huriye Cihan, erkek kardeşi Engin Cihan, ablası Özlem Cihan, kuzeni Murat Cihan ile akrabaları ve yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde İmamoğlu, aileye baş sağlığı diledi.

ANNESİ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ardından da cenaze törenine geçildi. Cihan'ın annesi ayakta durmakta güçlük çekince sandalyeye oturtuldu. Cemevi dedesi tarafından namazın kıldırılması sonrasında helallik alınarak dua edildi. Namaz sonrası anne Cihan'ın tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Daha sonra omuzlara alınan Tuncer Murat Cihan'ın cenazesi Eyüpsultan Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Olayla ilgili konuşan Cihan'ın kuzeni Murat Cihan, "Söylenilen şeylerin çoğu doğru değil. Birçok çelişki haber var. Kendisi amcamın çocuğu oluyor. Kimseye zarar vermeyen bir insandı. Pazar günü gezme amacıyla kiliseye gitmiş. Zaten kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Vakit geçirmek ve gezme amacıyla oraya girmiş. O esnada bu kahrolasıca insanlar gelmiş. Bizim garibanı bulmuş, olan bize oldu. Bunu yapanların eline ne geçti, karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürdüklerinde ellerine ne geçti, ben merak ediyorum şu an mutlular mı, vicdanları rahat mı? Dünyada alacak, verecekle ve parayla işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı." dedi.

Murat Cihan

"NE OLUYORSA GENÇLERİMİZE OLUYOR"

Cenazeye katılan mahalle sakinleri ise, "Hayat böyle işte. Ne oluyorsa garibanlara oluyor. Aynı mahallede yaşadığımız ve ailesinin tamamını tanıdığımız biriydi. Melek gibi bir insandı ve çok iyiydi. İçimiz kaynıyor. Ne oluyorsa gençlerimize oluyor." diye konuştu.

Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel
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Murat Cihan, Kağıthane, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

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