Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ?TDT 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ?TDT 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde başkent Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi yapıldı.

06.11.2024 14:16
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde başkent Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi yapıldı.

TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkmenistan'ın Bişkek Büyükelçisi Nurı Golliyev katıldı.

"Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" temasıyla yapılan Zirve, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Caparov, Kırgız devletinin temelini oluşturan Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu zirveye ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

"TDT Dönem Başkanlığı Kırgızistan'a geçti"

TDT Dönem Başkanlığı'nın Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçtiğini söyleyen Caparov, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığını kabul etmek bizim için büyük bir onurdur." dedi.

Caparov, TDT Dönem Başkanlığını "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" sloganıyla yapacaklarını belirterek, öncelikle "Türk Dünyasına Bakış-2040", "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2022-2026 Stratejisi" programı ve Teşkilatın diğer stratejik belgeleri üzerinde durulacağını söyledi.

Kırgızistan olarak ekonomik işbirliğine özel önem vereceklerini vurgulayan Caparov, uluslararası girişimlerin teşvik edilmesi, ekonominin stratejik sektörlerinde projelerin uygulanması alanlarda birlikte çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Bişkek'e 2025 yılı Türk dünyasının dijital başkenti statüsü verildi

Caparov, Bişkek'e 2025 yılı Türk dünyasının dijital başkenti statüsü verilmesine yönelik verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Kırgızistan'ın, TDT çerçevesinde dijital entegrasyon sürecini hızlandırmayı amaçladığını belirten Caparov, bu hedeflere ulaşmak için, tek bir dijital alan yaratma alanında, e-ticaret, taşımacılık ve lojistik prosedürlerinin basitleştirilmesinin yanı sıra dijital standartları ve sertifikaları karşılıklı tanımaya yoğunlaşacaklarını ifade etti.

İklim değişikliği ve çevre kirliliğine ağırlık verilecek

Caparov, dönem başkanlığında iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile ilgili zorluklarla mücadele etmek için TDT'ye üye ülkelerle ortak tedbirlerin benimsenmesi için çalışacaklarını kaydetti.

" İsrail'i uluslararası hukuk, insani normlara uymaya çağırıyoruz"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Caparov, "Filistin'de her gün kadın ve çocukların öldürülmesi, sivillerin ağır maddi ve manevi acılara maruz bırakılması kabul edilemez. Biz, İsrail'i uluslararası hukuka, insani normlara uymaya ve yardıma muhtaç Filistin halkına insani yardımın ulaştırılmasında engellerin kaldırılmasına çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Caparov, İsrail-Filistin çatışmasının çözülmesi için uluslararası kamuoyunun çabalarını desteklediklerini ifade ederek, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, kendi devletini kurma ve BM'ye tam üyelik hakkını da tanıyor ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ?TDT 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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