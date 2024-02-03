Kırgızistan\'da çıkan yangında yaralanan 2 kişi Türkiye\'ye nakledilecek

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde dün çıkan yangında ağır yaralanan 2 kişinin Türkiye'ye nakledileceği bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi doktorları Ethem Öztürk ve Engin Çetin'in Bişkek'e geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Türk doktorlar, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile yoğun bakımda tedavi gören yaralıların durumu hakkında bilgi aldı, Kırgız uzman doktorlar ile görüşme yaptı. Yaralılara uygulanan tedavi gözden geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Türk doktor Öztürk'ün "yaralılardan birinin durumunun stabil, ikisinin durumunun ciddi ancak bilinçlerinin yerinde olduğu, tepki ve sorulara yanıt verdiklerini kaydettiği" değerlendirmesi aktarılan açıklamada, "Yaralılarının durumları göz önüne alındığında tedavileri uzun sürecek. Bu nedenle ciddi yanıkları olan hastaların tedavisinin her türlü koşula sahip bir hastanede sürmesi gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Kırgız ve Türk doktorların yaptığı istişare sonucunda 2 ağır yaralının tedavilerinin Türkiye'de devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Başkent Bişkek'te evlere sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde (Merkezi Isıtma Kurumu) 2 Şubat'ta çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatları üzerine Türk mevkidaşıyla iletişim kurarak yardım istemişti.