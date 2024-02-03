Kırgızistan\'da çıkan yangında yaralanan 2 kişi Türkiye\'ye nakledilecek

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde dün çıkan yangında ağır yaralanan 2 kişinin Türkiye'ye nakledileceği bildirildi.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi doktorları Ethem Öztürk ve Engin Çetin'in Bişkek'e geldiği kaydedildi.
Açıklamada, "Türk doktorlar, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile yoğun bakımda tedavi gören yaralıların durumu hakkında bilgi aldı, Kırgız uzman doktorlar ile görüşme yaptı. Yaralılara uygulanan tedavi gözden geçirildi." ifadesi kullanıldı.
Türk doktor Öztürk'ün "yaralılardan birinin durumunun stabil, ikisinin durumunun ciddi ancak bilinçlerinin yerinde olduğu, tepki ve sorulara yanıt verdiklerini kaydettiği" değerlendirmesi aktarılan açıklamada, "Yaralılarının durumları göz önüne alındığında tedavileri uzun sürecek. Bu nedenle ciddi yanıkları olan hastaların tedavisinin her türlü koşula sahip bir hastanede sürmesi gerekmektedir." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Kırgız ve Türk doktorların yaptığı istişare sonucunda 2 ağır yaralının tedavilerinin Türkiye'de devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Başkent Bişkek'te evlere sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde (Merkezi Isıtma Kurumu) 2 Şubat'ta çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.
Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatları üzerine Türk mevkidaşıyla iletişim kurarak yardım istemişti.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Zeytinburnu'nda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Ardından da karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. O anları ise "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notuyla paylaştı.
Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da çıkan yangında yaralanan 2 kişi Türkiye'ye nakledilecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?