Kırgızistan\'dan Çin\'e Vizesiz Seyahat İmkanı

BİŞKEK, 21 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Sagynbek Abdumutalip, Çin'in Kırgız vatandaşları için vize şartlarını kolaylaştırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Abdumutalip perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu adımın ticaret ve turizm alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik uygun koşullar yaratacağına olan inancını dile getirdi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden itibaren umuma mahsus pasaport sahibi ve üçüncü bir ülkeye ya da bölgeye gidiş için tarihi ve güzergahı teyit edilmiş aktarmalı bilete sahip Kırgızistan ve Vietnam vatandaşları, ülke genelindeki 65 sınır kapısının herhangi birinden Çin'e giriş yapabilecek ve ülkede vizesiz olarak 240 saate, başka bir ifadeyle 10 güne kadar kalabilecek.

Bu iki ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları, aynı tarihten itibaren Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine yönelik 30 günlük vize muafiyeti politikasından da yararlanabilecek. Hainan'ın dış ulaşıma açık limanlarından eyalete giriş yapan söz konusu ülke vatandaşları, 30 güne kadar vizesiz kalabilecek. Böylece Hainan'ın vize muafiyeti politikasının kapsadığı ülke sayısı 61'e çıktı.