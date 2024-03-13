Kırgızistan Meclis Başkanı, İnönü Üniversitesi Rektörü ile görüştü

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Malatya'daki İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve beraberindeki heyetle görüştü.
Meclis Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kırgızistan'da organ nakli hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
Hastalıkla karşı karşıya kalan vatandaşların organ nakli için yurt dışına gitmek zorunda kaldığını dile getiren Şakiyev, bu bağlamda son yıllarda sağlık sektörünün gelişmesine ve modern tedavi yöntemlerinin uygulamaya konulmasına özel önem verdiklerinin altını çizdi.
Şakiyev, topluma kaliteli tıbbi bakım sağlamak için insan organı ve doku naklinde ileri düzeydeki uluslararası deneyimi kullanmak istediklerini söyleyerek "Türk uzmanların bu alanda engin tecrübesi bulunuyor. Bu alanda ekip çalışması önemli. Kırgızistan Meclisi sağlık sektörünü geliştirmeye yönelik tüm girişimleri destekliyor." ifadesini kullandı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay da organ nakli hizmetlerini geliştirmeye yönelik en iyi uygulamaları paylaşmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kırgızistan'a geldiklerini belirtti.
Üniversite hakkında bilgi veren Kızılay, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adını taşıyan tıp merkezinin önde gelen organ nakli kliniklerinden biri olduğunu vurgulayarak "Turgut Özal Tıp Merkezi uzmanlarınca 22 yılda 3 bin 700'den fazla başarılı organ nakli ameliyatı gerçekleştirildi." dedi.
Kızılay, Meclis Sosyal Politikalar Komitesi üyeleriyle de görüştü
Prof. Dr. Kızılay ve beraberindeki heyeti, Kırgızistan Meclisi Sosyal Politikalar Komitesi üyeleriyle de bir araya geldi.
Toplantıda, milletvekillerinden Ulukbek Ormonov, Mederbek Aliyev, Baktıbek Sıdıkov, Vinera Raimbaçayeva, Mirgül Temirbayeva ve Gülya Kojokulova yer aldı.
Söz konusu milletvekilleri, Kızılay'a ve Türk hükümetine, Kırgızistanlıların sağlığının iyileştirilmesine ve organ nakli alanında doktorların eğitim seviyesinin artırılmasına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.
Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, organ nakli hizmeti verecek 100 civarında Kırgız sağlık uzmanının Türkiye'de eğitildiği bilgisini paylaştı.
Kızılay da "Kırgızistan'da organ nakli bölümünün organize edilmesine ve uzmanların eğitilmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Rektör ve beraberindeki heyet, dün, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilmiş ve Bişkek'teki bazı kliniklerde incelemelerde bulunmuştu.
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