Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi\'nde Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Günleri düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) "Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Günleri" düzenlendi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçilikleri temsilcileri, KTMÜ yönetimi, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği ile Kırgızistan Azerbaycan Türkleri Derneği, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı program, Kırgızistan, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.
KTMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, açılış konuşmasında, "Bugün üç kardeş ülkenin buluştuğu üniversitemizde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.
Programda Azerbaycan kültürünü ve sinemasını tanıyacaklarını belirten Türk, Azerbaycan denilince ilk akla gelen şeylerin, Hocalı katliamı, Karabağ Zaferi, halkın birlik ve beraberliği, düş bere çorbası, reçeli, bol muhabbetli şiirleri, şairleri, manileri ve türküleri olduğunu söyledi.
Türk, konuşmasında, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in "iki devlet tek millet" sözünü, özgürlük şairi Bahtiyar Vahapzade'yi???????, milletvekili Ganira Paşayeva'yı, "Çırpınırdı Karadeniz" şiirinin şairi Ahmet Cevat'ı, Kafkas İslam Ordu Komutanı Nuri Paşa'yı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin ardından yardım için yorganlarını aracına bağladığı fotoğrafıyla tanınan Server Beşirli'yi andı.
Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yemin töreninde yaptığı konuşmasındaki "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır, bizim başka ailemiz yoktur." sözünü anımsatarak, Altay bölgesinden Kafkaslara kadar coğrafyadaki Türklerin birlik ve beraberliğinin öneminin altını çizdi.
Alesger, programın organizatörlerine Azerbaycan Kültür Bakanlığına, Kızılbaş Gençleri Eğitim Sosyal Birliğine, İpekyolu Kamu Diplomasisi Vakfına ve programın ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti.
İpekyolu Kamu Diplomasisi Vakfı Başkanı Seyfullah Türksoy da Türk dünyasını bir araya getiren "kültür" unsuruna işaret ederek "Azerbaycan; sanatı, kültürü, müziği, resmi, heykeltıraşı, sineması çok gelişmiş, zengin bir hazinedir." ifadesini kullandı.
"Azerbaycan Kültürünü Tanıtma Günleri" programı kapsamında "Dede Korkut", "Dolu" ve "Feryat" adlı Azerbaycan filmler gösterildi ve "Hatıralar Işığında Haydar Aliyev" isimli kitap tanıtıldı.
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